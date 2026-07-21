La semana en Argentina comenzó con un fuerte descenso en las temperaturas y precipitaciones en diferentes puntos del país. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que llegará un fuerte temporal que durará 48 horas y rige una alerta de nivel naranja por tormentas extremas.

Asimismo, habrá ráfagas de viento de hasta 90 km/h, una fuerte presencia de actividad eléctrica y podría caer granizo en las zonas afectadas por el temporal.

Dónde lloverá

La provincia de Misiones experimentará durante la jornada de este martes 21 de julio y miércoles 22 un temporal que traerá abundantes lluvias. Debido a la gravedad de las mismas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica naranja .

Las tormentas serán durante dos días de manera consecutiva.

Por su parte, las localidades que estarán principalmente afectadas son:

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Candelaria

Capital

Libertador General San Martín

San Ignacio

Eldorado

Iguazú

Zona baja de General Manuel Belgrano

Zona baja de Montecarlo

Norte de Guaraní

San Pedro

Zona alta de General Manuel Belgrano

Zona alta de Montecarlo

La recomendación del SMN

Ante la presencia de un fenómeno climático de este calibre, el Servicio Meteorológico Nacional indica que las tormentas que se encuentra bajo una alerta de nivel naranja pueden ser "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

Esperan fuertes lluvias con granizo y ráfagas de viento.

En tanto, el SMN informó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, remarcaron desde el ente.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El frío volvió a hacerse sentir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Para esta semana, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 y 12 grados, mientas que las máximas llegarán a 17 grados.

Por su parte, para este martes continúan las precipitaciones y se espera que las condiciones mejoren hacía el resto de la semana.