La semana en Argentina comenzó con un fuerte descenso en las temperaturas y precipitaciones en diferentes puntos del país. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que llegará un fuerte temporal que durará 48 horas y rige una alerta de nivel naranja por tormentas extremas.
Asimismo, habrá ráfagas de viento de hasta 90 km/h, una fuerte presencia de actividad eléctrica y podría caer granizo en las zonas afectadas por el temporal.
Dónde lloverá
La provincia de Misiones experimentará durante la jornada de este martes 21 de julio y miércoles 22 un temporal que traerá abundantes lluvias. Debido a la gravedad de las mismas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica naranja.
Por su parte, las localidades que estarán principalmente afectadas son:
- 25 de Mayo
- Apóstoles
- Cainguás
- Concepción
- Leandro N. Alem
- Oberá
- San Javier
- Sur de Guaraní
- Candelaria
- Capital
- Libertador General San Martín
- San Ignacio
- Eldorado
- Iguazú
- Zona baja de General Manuel Belgrano
- Zona baja de Montecarlo
- Norte de Guaraní
- San Pedro
- Zona alta de General Manuel Belgrano
- Zona alta de Montecarlo
La recomendación del SMN
Ante la presencia de un fenómeno climático de este calibre, el Servicio Meteorológico Nacional indica que las tormentas que se encuentra bajo una alerta de nivel naranja pueden ser "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.
En tanto, el SMN informó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, remarcaron desde el ente.
Cómo seguirá el clima en Buenos Aires
El frío volvió a hacerse sentir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores. Para esta semana, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 y 12 grados, mientas que las máximas llegarán a 17 grados.
Por su parte, para este martes continúan las precipitaciones y se espera que las condiciones mejoren hacía el resto de la semana.