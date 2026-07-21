En esta noticia Quién es Javier Lanari, el nuevo director del Banco Nación

El Gobierno designó al exsecretario de Comunicaciín y Prensa Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina y reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

Esto fue oficializado en el Decreto 618/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, en el que se indicó: “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”.

En el citado escrito firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó luego: “Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

El decreto también establece que la designación se hará efectiva desde el 25 de junio y que cubrirá el periodo que va hasta el 4 de febrero de 2028.

Quién es Javier Lanari, el nuevo director del Banco Nación

Javier Lanari fue designado en diciembre del año anterior como el secretario de Comunicación y Prensa , antes a cargo de Manuel Adorni.

Esta dependencia había vuelto a quedar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, bajo el mando de Adorni en ese momento. Aunque Lanara era el secretario de comunicación, la vocería continuó manejándose a través de Adorni.

Anteriormente, Lanari se desempeñó como subsecretario del área. Tiene experiencia como periodista. Egresado de la Universidad de El Salvador, escribió en el portal de noticias La Política Online y condujo programas radiales.