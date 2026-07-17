Uno de los más populares consiste en envolver un billete de dólar con una hoja de laurel y conservarlo en un lugar especial.

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En medio del creciente interés por los rituales de abundancia y las prácticas esotéricas, una tradición ha ganado popularidad en Colombia y otros países de América Latina: envolver un billete de dólar con una hoja de laurel. Quienes siguen esta costumbre aseguran que simboliza la unión entre la prosperidad económica y la energía positiva, convirtiéndose en un amuleto que muchas personas mantienen en su billetera, caja fuerte o espacio de trabajo con la esperanza de atraer mejores oportunidades financieras.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que este tipo de prácticas tenga efectos reales sobre la economía personal, el ritual continúa siendo recomendado por creyentes del simbolismo espiritual y de las tradiciones populares relacionadas con la abundancia.

¿Para qué sirve envolver un billete de dólar con una hoja de laurel?

El principal objetivo de este ritual es representar la llegada de prosperidad, éxito y estabilidad económica.

El dólar suele asociarse con la riqueza y el crecimiento financiero debido a su importancia como una de las monedas más fuertes del mundo. Por su parte, el laurel ha sido considerado desde la antigüedad un símbolo de victoria, protección, éxito y reconocimiento.

La combinación de ambos elementos busca reforzar, desde una perspectiva simbólica, la intención de atraer dinero, nuevas oportunidades laborales, mejores ingresos y abundancia para el hogar.

Muchas personas también creen que este amuleto ayuda a mantener una actitud positiva frente a los proyectos económicos, favoreciendo la disciplina para administrar mejor el dinero.

Uno de los más populares consiste en envolver un billete de dólar con una hoja de laurel y conservarlo en un lugar especial. Grok IA

¿Cómo hacer el ritual del billete de dólar con una hoja de laurel?

Este es uno de los rituales más sencillos que suelen compartir quienes creen en este tipo de prácticas espirituales.

Los pasos son los siguientes:

Consiga un billete de dólar limpio y en buen estado.

Tome una hoja de laurel seca que no esté rota.

Envuelva cuidadosamente el billete con la hoja.

Si lo desea, átelo con un hilo verde o dorado, colores asociados con la prosperidad.

Guarde el amuleto dentro de la billetera, en una caja donde conserve dinero o en un lugar seguro de la casa.

Algunas personas prefieren realizar este ritual durante la Luna creciente o en los primeros días del mes, ya que consideran que son momentos propicios para iniciar nuevos ciclos relacionados con la abundancia.

¿Por qué el laurel está relacionado con la abundancia y el éxito?

El laurel ha sido utilizado durante siglos como un símbolo de triunfo.

En diferentes culturas era empleado para elaborar coronas destinadas a emperadores, atletas y personajes destacados, representando reconocimiento, fortaleza y prosperidad. Con el paso del tiempo, ese significado fue trasladándose a diversas creencias populares vinculadas con el bienestar económico.

Actualmente, además de este ritual con un billete de dólar, muchas personas utilizan hojas de laurel en otros amuletos, las colocan detrás de la puerta principal o las guardan dentro de la billetera con la intención de atraer energías positivas.

¿Dónde se recomienda guardar el billete envuelto en laurel?

Quienes siguen esta tradición suelen recomendar conservar el amuleto en alguno de estos lugares: