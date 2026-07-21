Las exportaciones de energía volvieron a tener un registro muy elevado durante junio . Aunque el precio del petróleo comenzó a caer, los importes de los despachos informados para junio todavía reflejan el momento en que el crudo superaba los u$s 90-u$s 100 por barril.

El despacho de energía al extranjero alcanzó los u$s 1406 millones, casi un 40% más que en el mismo mes del año pasado.

De todas formas, el número sigue estando por debajo de los u$s 1745 millones récord de mayo.

Aunque el cese de fuego entre Estados Unidos e Irán derrumbó el precio del petróleo, los datos informados en junio tienen 45 días de rezago. Es decir, que corresponden a embarques realizados entre abril y mayo. En ese momento, la cotización internacional todavía era elevada.

Vista, al tope

La incidencia de las exportaciones en el negocio de cada compañía es muy diferente.

En el caso de Vista, la petrolera fundada por Miguel Galuccio, ya casi tres de cada cuatro barriles se exportan . Fue un 72%, según los últimos resultados informados.

La compañía facturó u$s 1150 millones durante el primer trimestre, casi el doble que en el mismo período del año pasado.

La empresa incorporó los activos de Equinor y eso le permitió generar un trimestre un nivel de ingresos que antes le tomaba un semestre.

Shell, cuyo futuro en el país es visto con escepticismo, destina alrededor de un 50% de su producción de gas, con destino de exportación.

Se estima que la filial local de la anglo-nerlandesa genera alrededor de entre u$s 1200 millones y u$s 1500 millones de facturación bruta.

La nacional Pluspetrol anotaba ingresos anuales por u$s 1424 millones en el ejercicio que cerró el 30 de septiembre de 2025. Durante ese año, el 30% del crudo que produjo la empresa tuvo destino de exportación . En el caso del gas, fue un 14% de su producción.

Con GNL, muy pronto

YPF, en cambio, genera cerca de un 20% de sus ingresos por exportaciones. En el primer cuatrimestre, sus ventas externas treparon a u$s 873 millones sobre ventas totales de u$s 4946 millones.

El plan de Horacio Marín, el titular de la petrolera, es llegar a exportaciones de u$s 20.000 millones anuales en 2031. El VMOS y los proyectos de Argentina LNG van en esa dirección.

En el caso de Pan American Energy, la petrolera privada más grande del país, “aproximadamente el 25-30% de las ventas de la compañía se originan en el mercado externo”, según un detalle de Moody’s de 2025. En ese momento, su facturación anual era de u$s 5115 millones.

PAE encabeza Southern Energy Sociedad Anónima (SESA), el otro proyecto de exportación de GNL en el que participa casi toda la industria local.

El consorcio ya firmó un acuerdo con Alemania. En caso que el millón de BTU -la unidad de medida del sector en gas- se ubicará en torno a los u$s 8 en 2027. la exportación arrojaría ingresos brutos por u$s 863 millones anuales, según estimaciones de Nicolás Arceo, uno de los consultores más reputados del sector.

A eso hay descontarle los gastos de la operación: el viaje en barco, la regasificación y todo un proceso que es complejo.

Si los precios del gas futuro van a niveles altos -a u$s 15 el millón de BTU-, la factura de lo que cobrarían las empresas argentinas podría llegar a u$s 1618 millones, según Arceo.