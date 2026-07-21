El Gobierno enviará esta semana al Congreso el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, con modificaciones sustanciales tanto en los requisitos para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como en las discrepancias significativas, es decir, los límites que hacen perder al contribuyente los beneficios (efecto liberatorio del pago y presunción de exactitud).

En otras palabras, la gestión del presidente Javier Milei apunta a que un mayor número de contribuyentes se adhiera a este esquema y presente la Declaración Jurada Simplificada.

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