Uno de los eventos astronómicos más esperados de la década ya tiene fecha. El 12 de agosto de 2026, un impresionante eclipse solar total oscurecerá el cielo durante varios minutos y permitirá que, en algunas regiones del planeta, el día se transforme en una escena similar a la noche.

El fenómeno podrá observarse de forma total en una franja muy específica, mientras que millones de personas disfrutarán de un eclipse solar.

Los eclipses solares totales son poco frecuentes y generan gran expectativa entre científicos y aficionados a la astronomía. En esta ocasión, el recorrido de la sombra de la Luna atravesará varios países del hemisferio norte y ofrecerá postales únicas, especialmente porque en algunos lugares coincidirá con el atardecer.

Cuándo será el eclipse solar total y en qué lugares podrá verse

El eclipse tendrá lugar el miércoles 12 de agosto de 2026 y recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, parte del océano Atlántico, España y una pequeña región del noroeste de Portugal .

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Además, un eclipse parcial será visible desde amplias zonas del hemisferio norte, incluyendo gran parte de Canadá, Europa, el noroeste de África y sectores de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

Uno de los aspectos más llamativos será que, en España y el extremo occidental de Portugal, el fenómeno ocurrirá poco antes de la puesta del Sol, lo que permitirá observar un eclipse al atardecer, una combinación poco habitual.

Por qué este fenómeno convertirá el día en noche durante unos minutos

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se ubica exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar para quienes se encuentran dentro de la franja de totalidad.

Durante esos instantes, el cielo se oscurece de forma repentina, las temperaturas pueden descender algunos grados y es posible observar la corona solar, la capa más externa del Sol, algo que normalmente permanece oculta por su intenso brillo.

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En esta oportunidad, la totalidad durará menos de dos minutos para la mayoría de los observadores , aunque en algunas zonas cercanas al centro del recorrido, como Groenlandia, el Atlántico Norte y parte de Rusia, el fenómeno podrá extenderse por unos segundos más, sin superar los dos minutos y medio.

Cómo observar el eclipse solar de forma segura

Los especialistas recuerdan que solo es seguro mirar directamente al Sol durante el breve período de totalidad, cuando la Luna lo cubre completamente.

Antes y después de ese momento, durante las fases parciales, es indispensable utilizar gafas certificadas para eclipses o filtros solares especialmente diseñados para este tipo de observaciones. Por su parte, mirar el Sol sin protección puede provocar lesiones permanentes en la vista.

Otra alternativa segura consiste en observar el fenómeno mediante métodos indirectos, como un proyector estenopeico, que permite seguir la evolución del eclipse sin exponer los ojos a la radiación solar .

Por la combinación de su recorrido, la duración de la totalidad y la posibilidad de contemplarlo junto al atardecer en algunos países europeos, este eclipse solar total promete convertirse en uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de los últimos años.