Se modifica el bono de los jubilados: estos titulares de la ANSES se verán afectados.

Los jubilados y pensionados de ANSES que reciben el bono extraordinario de hasta $70.000 deberán prestar atención a una modificación que comenzará a regir a partir del 23 de julio. El cambio impactará en determinados titulares del organismo, en el marco del cronograma de pagos previsto para este mes.

Mientras tanto, los haberes previsionales continúan actualizándose mediante el mecanismo de movilidad vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como resultado del último incremento, la jubilación mínima y el resto de las prestaciones administradas por ANSES registraron una nueva suba durante julio.

Quiénes cobrarán el bono de ANSES y cómo queda el monto

Con la actualización vigente, la jubilación mínima asciende a $411.989,33. Quienes además accedan al bono completo percibirán un ingreso total de $481.989,33, mientras que la jubilación máxima se ubica en $2.772.298,06.

Los haberes previsionales continúan actualizándose mediante el mecanismo de movilidad vinculado a la inflación (Fuente: ANSES).

El bono extraordinario continúa destinado a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados que cobran a través de ANSES.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.

Los titulares que perciban un haber equivalente a la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000. En cambio, quienes cobren un importe superior obtendrán un complemento variable hasta alcanzar el monto máximo previsto.

Cómo se calcula el bono para quienes cobran más de la mínima

El beneficio disminuye de manera gradual a medida que aumenta el haber mensual. De esta forma, el objetivo es que ningún beneficiario supere el límite de $481.989 mediante la suma de la jubilación y el bono extraordinario.

Algunos ejemplos permiten entender cómo funciona el cálculo:

Un jubilado que percibe $430.000 cobrará un bono de $51.989.

Quien tenga un haber de $440.000 recibirá un complemento de $41.989.

Los beneficiarios cuyos ingresos sean iguales o superiores a $481.989 no accederán al bono.

Por ese motivo, el monto final dependerá del haber mensual de cada titular y del esquema de liquidación aplicado por ANSES durante el calendario de pagos correspondiente a julio.

Cuándo cobro el bono de la Anses

Jubilados de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilados con haberes superiores a la mínima