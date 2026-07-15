La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados en agosto 2026, que estará en línea con el último dato de la inflación.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,9%.

Además, el organismo previsional confirmó que liquidará los haberes con el bono de $ 70.000.

Jubilados y pensionados ANSES: cuánto van a cobrar en agosto 2026 con aumento confirmado

Como la inflación de junio se ubicó en 1,9% , ANSES pagará a los jubilados y pensionados ese mismo incremento en agosto. De esta forma, los haberes quedarán de la siguiente forma:

Jubilaciones Julio Agosto (con 1,9% de aumento) Haber Mínimo (Base) $411.989,33 $419.817,13 Bono Extraordinario $70.000,00 $70.000,00 Piso Mínimo Garantizado (Mínima + Bono) $481.787,67 $489.817,13 Haber Máximo $2.772.298,06 $2.824.971,72

Por su parte, los pensionados pasarán a cobrar los siguientes montos en agosto:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 358.251,36

Pensiones para madres de siete hijos o más: $ 481.787,67

Oficial y confirmado | Todos los jubilados y pensionistas deberán presentar la acreditación de vivencia para seguir cobrando su pensión en estos casos Shutterstock

Los beneficiarios que cobran el bono

El bono extraordinario de hasta $ 70.000 de ANSES lo cobrarán en agosto 2026 los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados de la mínima : Quienes perciben el haber básico más bajo cobran el bono completo de $70.000.

Jubilados con haberes intermedios : Quienes cobran más de la mínima pero menos de $481.787,67 reciben un bono proporcional (el monto necesario para alcanzar ese tope).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : Reciben el total de los $70.000 sobre su haber base.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez : Acceden al refuerzo completo.

Titulares de PNC por Vejez : También cobran los $70.000 completos.

Madres de 7 hijos o más con PNC: Perciben el bono completo al estar equiparadas con la jubilación mínima.

¿Cuándo cobran los jubilados en julio 2026?

Mientras ya se confirmó el aumento de agosto, el calendario de pagos de julio continúa de manera ordenada y habitual:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.



