El Día del Amigo es la excusa perfecta para hacer una pausa en la rutina y reencontrarse alrededor de la mesa con quienes forman parte de los momentos más importantes de la vida.

Cada 20 de julio, los argentinos se reúnen en bares y restaurantes para disfrutar de una sobremesa eterna, brindar por los recuerdos que los unen y compartir una comida que se convierte en el momento ideal para ponerse al día.

Casa Zarautz

Ubicada en una casa centenaria recuperada, cuenta con una terraza ideal para disfrutar del Día del Amigo con a pura identidad nacional gracias a su reconocida parrilla.

Casa Zarautz.

El restaurante ubicado en Nicaragua 5577 ofrecerá, tanto en el almuerzo como en la cena, una picada parrillera para dos personas que incluye mollejas, chorizo, morcilla, panceta, mortadela, provoleta, pan casero y conservas.

Casa Zarautz.

La propuesta de Casa Zarautz se completa con una guarnición a elegir y un 2x1 en cerveza tirada de 400 cc para acompañar el encuentro entre amigos. El local invita a disfrutar de lo mejor del tradicional asado junto con compañeros de toda la vida y una sobremesa eterna.

Burger Joint

Burger Joint ofrece una propuesta descontracturada en su local ubicado en Palermo (Jorge Luis Borges 1766). Con 13 años de trayectoria, celebra el Día del Amigo con una propuesta de 2x1 en cervezas ideales para compartir alrededor de sus reconocidas hamburguesas.

Burger Joint.

Todas sus creaciones parten de una pieza de bife de chorizo para asegurar la máxima calidad y jugosidad. El pan es elaborado en el local a lo largo del todo el día para garantizar frescura. Las papas pasan por una triple cocción que asegura que sean crocantes por fuera y cremosas por dentro.

Foga

Foga (Honduras 5098) se sumó a los festejos del Día del Amigo con un menú especial a puro asado argentino para cuatro personas que estará disponible el lunes 20 de julio en ambos turnos.

Foga.

La entrada consta de una tabla de achuras (chorizo, morcilla, riñones, molleja y una provoleta), mientras que los principales pasan por el vacío ahumado, el bife de chorizo y una tira de asado banderita.

El precio es de $ 185.000 para cuatro personas e incluye dos guarniciones de papas o batatas fritas y una ensalada mixta.