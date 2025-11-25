Diciembre comenzará con cambios importantes para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A raíz del decreto que establece un feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el organismo se vio obligado a modificar el calendario de pagos previsto para el próximo mes.

Además de las nuevas fechas de cobro, los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un aumento del 2,34% en sus haberes, en línea con el dato de inflación de octubre informado por el INDEC.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

A través de la Resolución 1091/2024, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos de diciembre. Con las nuevas modificaciones, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en las siguientes fechas:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de diciembre.

Con aumento, bono y aguinaldo: ¿cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

El próximo mes, los haberes aumentarán un 2,34% y vendrán acompañados de un bono de $ 70.000 y el aguinaldo. Estos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en diciembre 2025?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 16 de diciembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 17 de diciembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 18 de diciembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 19 de diciembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 22 de diciembre.

¿Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF en diciembre?

Los nuevos montos de las asignaciones familiares son: