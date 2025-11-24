El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una potente tormenta que traerá fuertes lluvias e intensas ráfagas de viento.

Pese al calor y una temperatura máxima de 31° para estos días, el temporal golpeará Buenos Aires y luego se trasladará hacia las provincias del norte.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

Buenos Aires comenzó la semana con una temperatura excepcional de 29° de máxima y un día soleado sin nubes. Sin embargo, conforme pasen los días ingresará un muro de nubes negras que llegará con tormentas.

Se espera que durante la noche del jueves 27 el temporal afecte la zona sur y oeste de la provincia.

Las localidades afectadas serán:

General Villegas

Trenque Lauquen

Pehuajó

San Carlos de Bolívar

Coronel Suárez

Olavarría

Azul

La Costa Atlántica

Durante la noche del viernes 28 el temporal se trasladará hacia la zona norte, afectando a San Nicolás de los Arroyos, San Pedro y Pergamino.

Tormentas de 48 horas en el norte de Argentina

El SMN también alertó por la llegada de un fuerte temporal que se prolongará por 48 horas en el norte argentino. La mañana del sábado 29 llegará con tormentas en Resistencia, Corrientes y Formosa. Se espera que las lluvias se extiendan hasta la noche del domingo 30 de noviembre.

Cómo seguirá el clima en CABA

El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana:

Lunes 24: soleado con máxima de 26° y mínima de 20°

Martes 25: mínimas de 18° durante la mañana para pasar a una tarde calurosa de 29°

Miércoles 26: ola de calor de 31°

Jueves 27: soleado con 29°

Viernes 28: leve descenso en las temperaturas con 25°

Sábado 29: mínima de 17° en la mañana y tarde con 24°

Domingo 30: mañana fresca con 16° para dar paso a 22° al mediodía