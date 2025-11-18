La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en diciembre de este año, muchos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se quedarán sin el beneficio. Esta medida tiene que ver con que no cumplen los requisitos específicos del programa.

Vale destacar que se viene un aumento del 2,3%, debido a la Ley de Movilidad que toma en cuenta el dato de inflación del mes pasado. Sin embargo, hay quienes tampoco cobrarán este plus .

Chau AUH: estos titulares se quedarán sin la prestación

ANSES lleva a cabo un control estricto y permanente acerca de la AUH, con el que se cruzan datos con otros organismos nacionales con el fin de chequear la situación laboral y social de cada familia.

De esta manera, garantizan que el beneficio llega solo a familias que realmente necesiten el plan social y cumplan con los requisitos determinados por la ley.

Una de estas condiciones principales tiene que ver con que los trabajadores no registrados o sin aportes que posean la asignación, no cobren más que un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Por el momento, el Gobierno mantiene este monto base en $ 322.200 mensuales , por lo que servirá de tope de ingreso para quienes quieran continuar cobrando la prestación.

Todos los que comiencen a cobrar por encima del salario mínimo en diciembre 2025 no podrán ejercer el derecho a ser beneficiarios de la AUH.

¿Qué otros requisitos hay que cumplir para cobrar la AUH?

No recibir prestaciones contributivas ni no contributivas, ya sean nacionales o provinciales.

Tener trabajo no registrado con remuneraciones por debajo del salario mínimo, vital y móvil.

Estar registrado como monotributista social.

Ser trabajadora de casas particulares adherida al régimen especial.

Tener nacionalidad argentina o ser extranjero con residencia mínima de dos años en el país.

Residir en el territorio de la República Argentina.

Tener hijos menores de 18 años (sin tope de edad si presentan discapacidad).

AUH: los montos con aumento para diciembre 2025

Tras la nueva actualización de ANSES, los montos de la AUH subirán un 2,3% en diciembre de este año. Así quedarán los valores: