Con u$s 10 millones, recuperó una histórica fábrica de aviones y ahora va por la movilidad aérea urbana

En esta noticia Una flota que no logra recuperarse

Flybondi atraviesa una de las mayores crisis operativas desde su creación en 2018. La aerolínea opera actualmente con solo dos aviones y mantiene 11 aeronaves fuera de servicio.

Los problemas quedaron expuestos en los últimos días, cuando llegó a realizar apenas cuatro vuelos en una jornada completa y debió cancelar otros 12 servicios programados.

De acuerdo con datos de la consultora Adventus, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de este año la compañía canceló más de 2500 vuelos. La cifra afectó a más de 350.000 pasajeros.

En medio de ese escenario, Paz Lovisolo habría dejado el cargo de CEO de Flybondi apenas cuatro meses después de haber asumido la conducción de la aerolínea. Voceros de Flybondi no respondieron a la consulta de El Cronista. El portal especializado Aviacionline publicó la renuncia y señaló que la ejecutiva continuaría desempeñándose como presidenta de la compañía y mantendría sus funciones como General Counsel dentro de COC Global Enterprise, el holding liderado por Leonardo Scatturice que compró la empresa el año pasado.

Lovisolo había asumido la gerencia general en febrero en reemplazo de Mauricio Sana. Hasta el momento, la empresa no informó quién ocuparía el puesto en caso de confirmarse su salida.

La información publicada por el medio especializado se suma además a otros movimientos registrados durante las últimas semanas dentro de la estructura de la aerolínea. A fines de mayo dejaron sus cargos Lucía Ginzo, gerenta de Asuntos Corporativos, y Federico Pastori, Chief Commercial Officer (CCO).

Paz Lovisolo dejó el cargo de CEO de Flybondi

Una flota que no logra recuperarse

Hoy, Flybondi tiene 11 aeronaves fuera de servicio. Según informó la agencia Noticias Argentinas, dos aviones fueron enviados a México para realizar tareas de mantenimiento mayor, pero no pudieron regresar al país debido a deudas que rondarían los u$s 5,5 millones.

Durante mayo, la puntualidad de Flybondi fue de 26,64%, mientras que las cancelaciones alcanzaron al 46,93% de los vuelos programados, según datos de Adventus.

La situación se da pocos meses después de que la aerolínea anunciara acuerdos con Boeing y Airbus para incorporar aeronaves nuevas como parte de un plan de expansión valuado en u$s 1700 millones. La iniciativa contemplaba sumar hasta 35 aviones y aumentar la flota un 230% en cuatro años.

El proyecto fue presentado tras el desembarco de COC Global Enterprise como principal accionista de la compañía, en reemplazo de Cartesian Capital Group. Con la llegada del nuevo controlador, la empresa presentó un plan de crecimiento que apuntaba a ampliar significativamente la operación durante los próximos años.

Sin embargo, durante los últimos meses la compañía acumuló cancelaciones y reprogramaciones que afectaron su funcionamiento. A fines de 2025 y comienzos de este año, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción por cancelaciones y reprogramaciones sin aviso previo.