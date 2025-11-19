ANSES confirmó cuánto cobrarán jubilados y pensionados en diciembre 2025. El organismo aplicará un incremento del 2,34% sobre los haberes, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este ajuste se suma al pago del bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo, lo que impactará en el ingreso total de millones de adultos mayores.
Aumento por IPC y cálculo del ajuste
El último dato del IPC informado por el INDEC fue del 2,3%, pero ANSES toma dos decimales, por lo que la suba será del 2,34%. Sin embargo, el plus sigue congelado, lo que reduce el incremento real al 1,93%.
Jubilación mínima y máxima en diciembre
- Jubilación mínima: pasa a $ 340.879,59. Con el bono de $ 70.000 y el medio aguinaldo de $ 170.439,79, el total a cobrar será $ 581.319,38.
- Jubilación máxima: se ubica en $ 2.293.796,92. Sumando el aguinaldo de $ 1.146.898,46, el total asciende a $ 3.440.695,39. Este grupo no recibe bono.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Las PNC también tendrán el aumento del 2,34% y el pago extra:
- Por discapacidad o vejez: el haber será de $ 238.615,71 (70% de la mínima). Con bono y aguinaldo, el total será $ 427.923,56.
- Madres de siete hijos: cobran el mismo monto que la jubilación mínima, por lo que el total será $ 581.319,38. Además, acceden a la Tarjeta Alimentar de forma automática.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Destinada a personas de 65 años sin aportes suficientes, la PUAM equivale al 80% de la mínima. En diciembre será de $ 272.703,67, más bono y aguinaldo, alcanzando $ 479.055,50.
Claves para los beneficiarios
- El aumento rige desde diciembre y se calcula por IPC.
- El bono de $ 70.000 solo aplica a la mínima y PNC.
- El aguinaldo corresponde a todos los jubilados y pensionados.
- PUAM y PNC también reciben el extra.