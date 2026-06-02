Una mujer recibió un fuerte golpe por parte de un caballo en un hipódromo de Reino Unido. El dramático episodio ocurrió en plena transmisión en vivo de un evento deportivo de carreras. Las imágenes del accidente se difundieron rápidamente en las redes sociales y causaron gran sorpresa.

La víctima del golpe fue identificada formalmente como Chloe Briody, una joven de veinticinco años. Ella trabaja como cuidadora dentro del equipo de un reconocido entrenador de caballos pura sangre. La empleada cuenta con mucha experiencia en el manejo diario de estos animales de competición.

¿Cómo fue el accidente con un caballo en el hipódromo?

El accidente ocurrió en el sector de preparación de los jinetes antes de una carrera. El establecimiento deportivo donde sucedió el hecho es el hipódromo de Redcar, en North Yorkshire. En ese momento, varios animales de tres años se alistaban para salir a la pista .

La joven trabajadora se aproximó con cuidado a un caballo de su equipo llamado Kameko Fever. El animal caminaba de manera tranquila por el sendero junto a su jinete asignado. La mujer intentó realizar una acción de rutina y estiró su brazo derecho hacia él .

En ese instante, el caballo cambió su postura y levantó de forma violenta sus extremidades traseras. El animal pateó directamente el cuerpo de la cuidadora con mucha fuerza. Debido al impacto recibido, la joven salió despedida por el aire y cayó sobre el suelo.

Un accidente sin heridas graves

El personal médico del hipódromo ingresó de inmediato a la pista para atender a la herida. Los encargados de la transmisión colocaron pantallas para tapar la escena por respeto a la víctima. Posteriormente, una ambulancia trasladó a la mujer hacia el hospital más cercano.

Los médicos del centro de salud le realizaron diversos estudios para descartar lesiones internas graves. Los dueños del hipódromo emitieron un comunicado oficial al día siguiente para llevar tranquilidad. Informaron que la trabajadora se encuentra en buen estado de salud general.

La joven solo sufrió algunos hematomas corporales leves y se recuperará muy pronto en su casa. Por su parte, el caballo continuó en el evento y terminó la carrera de forma normal. Las autoridades recordaron que estos accidentes pueden pasar por las conductas impredecibles de los animales.