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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 2 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6912 (Soldado).

 1°6912 11°0353 
 6271  12°3138
 3°4080  13°2245 
 6628  14°5209 
 2324  15°9641 
 6°2933  16°9813
 3376  17°1194 
 9728  18°6036 
 3286  19°6875 
 10°0584 20°6433 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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