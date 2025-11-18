ANSES informó que el medio aguinaldo de diciembre se acreditará junto con los haberes actualizados por el aumento del 2,3 % correspondiente al IPC de octubre. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50 % del mejor haber del segundo semestre.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). Las asignaciones (AUH, AUE y SUAF) no perciben aguinaldo por ser prestaciones no contributivas.

El bono previsional de hasta $ 70.000 pesos aún no fue oficializado, aunque se prevé su continuidad para quienes cobran haberes mínimos.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el aguinaldo?

A continuación, los montos estimados para diciembre 2025 con aumento aplicado y medio aguinaldo incluido:

Jubilados y pensionados con haber mínimo (SIPA)

Haber diciembre: $ 340.879

Medio aguinaldo estimado: $ 170.439

Total con posible bono: $ 581.318

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber diciembre: $ 272.703

Medio aguinaldo estimado:$ 136.351

Total con aguinaldo: $ 409.054

Total con posible bono: $ 479.054.

Pensiones No Contributivas por Invalidez

Haber diciembre: $ 238.615

Medio aguinaldo estimado: $ 119.307

Total con aguinaldo: $ 357.922.

Total con posible bono: $ 427.922

Pensiones No Contributivas por Vejez

Haber diciembre: $ 238.615

Medio aguinaldo estimado: $ 119.307

Total con aguinaldo: $ 357.922.

Total con posible bono: $ 427.922

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre?

Según establece la Ley 23.073, el medio aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre. Sin embargo, el plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite es el 23 de diciembre de 2025.

¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un ingreso extra dividido en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre, considerando horas extra y excluyendo conceptos no remunerativos.

El cálculo se realiza sobre el salario bruto y luego se aplican los descuentos correspondientes para obtener el monto neto.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025?

Según se establece cobran el SAC las siguientes personas:

Jubilados y pensionados de ANSES.

Titulares de PUAM y PNC.

Empleados registrados del sector público y privado.

¿Quiénes no cobran el aguinaldo en diciembre 2025?

Así también, no cobrarán el aguinaldo las siguientes personas: