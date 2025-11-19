El Gobierno pagará un extra a pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que entregará un monto total de $ 500.000 a un grupo de beneficiarios, que contempla un refuerzo excepcional. ¿Quiénes lo cobran y cuándo se acredita?

De acuerdo a la vigente Ley de Movilidad, el organismo previsional aumentará los haberes en un porcentaje de 2,34%, según el último dato registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un incremento en sus haberes a partir de diciembre. Además, cobrarán el bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo.

Cuánto cobran en diciembre con bono y aguinaldo

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 427.923,56

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $ 581.319,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,5

Jubilación mínima: $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38

Cuándo se acredita el aguinaldo para jubilados y pensionados

Los titulares de ANSES cobrarán la segunda parte del SAC en la misma fecha de cobro de la prestación principal. Así que coincidirá con el calendario de pagos de diciembre, al igual que la entrega del refuerzo económico.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 13 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 20 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima