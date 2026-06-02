Las 100 ruedas que conmovieron al Fondo: llega a u$s 10.000 millones las compras de dólares del BCRA
El Banco Central alcanzará este miércoles un hito en su política cambiaria: las compras acumuladas de divisas rondarán los u$s 10.000 millones en las primeras 100 ruedas de intervención. El dato gana peso en momentos en que el Gobierno busca consolidar reservas y sostener la confianza de los mercados
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 5 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.