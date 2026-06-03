Este martes, 2 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 2495 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de junio

1° 2495 11° 6065 2° 1597 12° 3678 3° 0670 13° 0667 4° 9294 14° 0997 5° 0924 15° 5186 6° 8667 16° 6063 7° 2788 17° 5305 8° 1965 18° 3626 9° 1432 19° 5993 10° 7304 20° 2550

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos señala la necesidad de ganar claridad y enfoque, ver la verdad o comprender mejor una situación.

Anteojos limpios indican decisiones acertadas y perspectiva; rotos o perdidos, confusión, juicios nublados y una invitación a revisar tus suposiciones.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.