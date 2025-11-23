Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país

Un yacimiento de oro sin precedentes fue descubierto en el noreste de China sacude al mercado internacional del oro. En el condado de Pingjiang, provincia de Hunan, expertos confirmaron la existencia de un depósito subterráneo con más de 300 toneladas métricas de oro.

El descubrimiento, realizado en el campo de oro Wangu, se considera uno de los más importantes de los últimos años por su volumen y pureza.

Cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro, una cifra que supera ampliamente el promedio global, que ronda los 8 gramos por tonelada en explotaciones subterráneas. Esta diferencia posiciona al yacimiento como uno de los más ricos del planeta.

El yacimiento no solo destaca por su tamaño, sino también por la pureza del mineral hallado.

Estas características posicionan al depósito de Wangu como uno de los más ricos del planeta, tanto en cantidad como en calidad. Las autoridades chinas ya lo consideran un hallazgo estratégico, dadas las implicancias económicas que puede tener a nivel global

La extracción se realizó gracias a las innovaciones tecnológicas del modelado geológico en 3D, que permitió identificar más de 40 vetas a grandes profundidades. Las perforaciones actuales avanzan hacia los 3.000 metros, donde se estima que podrían existir reservas aún mayores

La agencia estatal Xinhua asegura que el valor estimado del yacimiento supera los 83 millones de dólares. El hallazgo se produce en un contexto de alta demanda global por el oro, impulsada por su función como activo refugio ante la incertidumbre económica.

Medios como CNN han reportado que el precio internacional del oro se acerca a los 2.700 dólares por onza, por lo que este nuevo descubrimiento podría tener un impacto directo en los precios y en la planificación minera de otros países.