Aumenta ANSES: cuánto cobrarían los jubilados y pensionados en diciembre con nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que liquidará tres extras complementarios a los jubilados y a un grupo de pensionados durante el próximo calendario de pagos.

En la misma línea, también se confirmó que los haberes del último mes del año verán un incremento del 2,3% con base en la actual fórmula de movilidad que fija los aumentos según la inflación de dos meses antes.

Jubilados ANSES: cuál es el triple extra para diciembre 2025

Los beneficiarios de ANSES verán tres extras complementarios para diciembre en caso de que el Gobierno mantenga los pagos que se suelen dar para esta fecha y son los siguientes.

Bono de $ 70.000

Medio Aguinaldo

Aumento por movilidad

Cada extra corresponde a un grupo específico, ya que no todos los pensionados cobran el medio aguinaldo y únicamente los adultos con la mínima acceden al bono. Por otro lado, el aumento por Movilidad será del 2,3% para el último mes del año.

Mi ANSES calendario de pagos: cuánto cobran los jubilados en diciembre

El organismo previsional aplicará una actualización con base en la inflación registrada en octubre. El haber mínimo pasará a ser de $ 410.000 y a ese total habrá que sumarle los tres extras.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de $ 333.085,39 a $ 340.746. Sumado al bono de refuerzo de $ 70.000, nadie percibirá un haber menor a $ 410.746.

En la misma línea, los pensionados pasarán a cobrar:

PUAM : $ 342.650 ($ 272.650 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 308.569 ($ 238.569 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 410.813 ($ 340.813 de haber + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.293.349

El aguinaldo se paga automáticamente junto con el haber mensual, por lo que no es necesario hacer ningún trámite adicional. El bono de $70.000 también se acredita en la misma fecha, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos establecidos por el Gobierno.

Además, ANSES recomienda revisar la fecha de cobro en su sitio oficial o a través de la app Mi ANSES, donde también se puede consultar el recibo de haberes y otros trámites previsionales

Mi ANSES calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados en diciembre

El pago del aguinaldo se realiza junto con los haberes mensuales. ANSES estableció un calendario escalonado según la terminación del DNI. Las fechas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

