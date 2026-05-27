La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) culminará esta semana el calendario de pagos completo correspondiente al pago de mayo 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones sociales.

Para este cobro, el ajuste se fijó en 3,4% , en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC, según el esquema de movilidad mensual que rige desde el año pasado.

¿Quiénes cobran esta última semana de mayo?

Los beneficiarios cobrarán los haberes de acuerdo con el calendario habitual de pagos, ordenado según terminación de DNI. Por eso, esta semana solo restan aquellos con los haberes más altos.

Jubilados por encima del haber básico

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en mayo 2026

Con el incremento del 3,4%, la jubilación mínima garantizada pasa a ser de $ 393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que el Gobierno decidió mantener para quienes cobran el haber más bajo. Así, el ingreso total de bolsillo para un jubilado que percibe la mínima llega a $ 463.250,17.

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

En el otro extremo, la jubilación máxima del sistema general se ubica en $ 2.646.201,22, cifra que marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral.

El aumento del 3,4% también impacta en las asignaciones familiares y sociales que paga ANSES. Los valores actualizados rigen desde mayo 2026:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 141.312,64.

Se paga el 80% todos los meses ($ 113.050). El 20% restante se cobra tras presentar la Libreta con controles de salud y escolaridad.

AUH por Discapacidad: $ 458.354.

Se cobra el 100% del monto, sin retención.

Asignación por Embarazo (AUE): $ 141.312,64.

Mantiene el mismo esquema de pago que la AUH.



Los pagos anteriores de mayo

AUH, AUE y SUAF

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Jubilados con la mínima