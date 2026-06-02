En el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal al Congreso y que avanzan los diálogos con gobernadores por una reforma fiscal que incluya la baja de tributos locales. También aseguró que están cubiertos los vencimientos de deuda hasta el fin de mandato del presidente Javier Milei.

La nueva versión de Inocencia Fiscal surge luego de la reunión del ministro con contadores que les plantearon las necesidades de reformar la ley para incentivar el ingreso de personas al régimen.

El ministro destacó la Ley “es importante para que haya mayor formalización” y subrayó: "Vamos a estar mandado una reversión renovada luego de la reunión con los contadores. Esperemos que pase en el Congreso".

Entre los cambios principales que destacaron los especialistas, emerge la eliminación de los topes máximos de ingresos y patrimonio para los que deseen adherir al régimen de Ganancias Simplificadas que les permita ingresar a Inocencia Fiscal.

Caputo agregó que es necesaria la optimización de la ley porque va a permitir un mayor ingreso de dólares al circuito formal, lo que “va a ayudar a un mayor crecimiento”.

En ese mismo sentido, recordó que el Gobierno aspira a que se permitan las operaciones en pesos y en dólares, ya que “Inocencia Fiscal apunta a que circulen más dólares, y que la gente elija la moneda” que prefiera operar.

“Estará en cada uno, estamos yendo a un sistema bimonetario más parecido a la uruguaya”, reiteró y descartó que se haya hablado de una dolarización, sino que se trataba de una competencia de monedas.

El ejemplo citado, agregó, se orienta a las operaciones menores concretadas en pesos uruguayos, mientras que las de mayor monto se concretan en dólares.

También confirmó que están aceitados los diálogos con los gobernadores para avanzar en una reforma que habilite la baja de, entre otros impuestos, Ingresos Brutos.

“Hablamos activamente con las provincias los que tenemos ese rol. Por supuesto que Ingresos Brutos está arriba de la mesa y cada vez veo más recepción de los gobernadores, de que este modelo vino para quedarse. Las provincias ahora tienen inversión, equilibrio, va a haber más trabajo. (La reforma) es un proceso que se va a ir dando, y ojalá se sumen y acompañen”, sostuvo el ministro.

Las primeras vías de comunicación para avanzar en una reforma ya habían sido tendidas, y el gobernador que se ofreció como anfitrión fue el entrerriano Rogelio Frigerio.

Respecto de la inflación, reiteró que volvió a un sendero a la baja gracias a que están “purgando el cimbronazo del año pasado y en abril se retomó el sendero descendente. Para mayo esperamos que esté por abajo de abril. La expectativa del mercado está entre 2,2% y 2,5%”.

Además, aseguró que en la medida en que se mantenga la política monetaria restrictiva y el superávit fiscal, “es cuestión de tiempo” para que la inflación converja a la inflación internacional.

Por último, marcó que “están totalmente cubiertos los vencimientos de deuda por todo el mandato de Milei” y que no van a salir a colocar deuda al mercado con tasas caras.

“Muchas compañías se están financiando a tasas bajas, más bajas que el soberano, y esa es la razón por la que no vamos al mercado. Nuestra obligación es refinanciar la deuda a las tasas más bajas posibles. No tendría sentido que busquemos refinanciar a 9% si lo podemos hacer vía otros mecanismos al 6%”, dijo Caputo.

También, retrucó: “No necesitamos probarle nada al mercado. El mercado sabe que tenemos acceso. No salimos porque nos podemos financiar con emisiones locales y organismos multilaterales. ¿Cuál será el sentido de hacer pagar a los argentinos una tasa más alta? Mientras tengamos una opción mejor que salir al mercado, la usaremos".