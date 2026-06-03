Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,3% en mayo, la recaudación tributaria nacional habría crecido un 1,7% real en relación con la de mayo de 2025. Una manera de analizar el comportamiento del mercado interno y externo consiste en analizar la recaudación sin impuestos al comercio exterior, concretamente sin derechos de exportación y de importación. Bajo este supuesto se tiene que la recaudación neta de comercio exterior habría crecido un 3,5% en términos reales interanuales.

Del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 39% real interanual. Le habrían seguido los derechos de importación con una baja real interanual del 21% e impuestos internos con una baja del 19,2%.

Los derechos de exportación se ven incididos por la baja de alícuotas y los derechos de importación por una caída de la base imponible derivada de una merma de la cantidad física de bienes importados durante los primeros meses del año.

En el caso de los impuestos internos, junio fue el mes de inicio de la aplicación de la ley de modernización laboral, que implicó la desaparición de ciertos hechos imponibles.

La aplicación de la ley de modernización laboral modificó algunos hechos imponibles vinculados al empleo formal. Shutterstock

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 8% en términos reales respecto a mayo de 2025 (IVA impositivo -3,1% e IVA aduanero -18,7%). La baja de importaciones físicas también incidió en la recaudación de las percepciones en la Aduana, cambiando la dinámica que ocurría el año pasado.

El segundo tributo de mayor importancia relativa, aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 4,6% real interanual. Entre los factores explicativos, se destacan la caída del salario real y del empleo formal.

La recaudación del impuesto a las ganancias, por su parte, habría subido un 26% real respecto a igual mes de 2025, siendo clave el comportamiento del saldo pagado por las empresas que cerraron balance el 31 de diciembre de 2025. Este mayor pago realizado deja además la posibilidad de mayores anticipos reales durante los próximos meses.

La recaudación del impuesto a los combustibles, que ha tenido una suba real de su alícuota implícita, siguió mostrando una variación real positiva, con un 7% real interanual.

Para la Nación mayo significó una nueva baja real interanual

La recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno Nacional habría descendido un 2,1% real interanual durante mayo de 2026 y la que va a provincias habría subido un 8,8%. En esta distribución se aprecia claramente la distinta evolución de la recaudación, ya que mientras la coparticipable, básicamente explicada por la recaudación conjunta de IVA y Ganancias, creció, la no coparticipable siguió cayendo. Derechos de exportación, derechos de importación y aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron durante mayo.

Si se expresan las variaciones porcentuales en términos monetarios se tiene que Nación habría perdido $290.000 millones y las provincias y CABA habrían aumentado sus fondos en 645.000 millones.

La recaudación habría caído un 4,9% real interanual durante los primeros cinco meses del año

Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja real interanual habría sido del 3,5%. Dado que las bajas de impuestos se concentran en impuestos al comercio exterior y, además, aportes y contribuciones a la seguridad social viene cayendo, si se los excluye del cálculo de la recaudación total, la caída disminuye.

En efecto, las recaudaciones de mayor caída habrían sido las de derechos de exportación (-37,8%), Internos coparticipados (-17,8%) y derechos de importación (-17,1%). El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un -4,2% real interanual.

El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 8,5% real (IVA impositivo -2,3% e IVA aduanero -22,2%). Acá se aprecia nuevamente la incidencia de la baja de las importaciones en cantidades físicas.

En el otro extremo, los dos tributos con aumento de recaudación habrían sido el impuesto a los combustibles (17,8%) y el impuesto a las ganancias (5,5%). El efecto de recaudación de ganancias de mayo, al ser tan elevado, impactó en la recaudación acumulada del impuesto. Combustibles, por su parte, sostiene el efecto recaudatorio derivado de la suba de la alícuota implícita del impuesto.

Menos plata para la Nación y para las provincias en lo que va del año

La recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno Nacional habría descendido un 6,1% real interanual durante los primeros cinco meses de 2026 y la que va a provincias lo habría hecho en un 2,4%.

Al expresar estas variaciones en términos monetarios, es decir en moneda de mayo de 2026, se tiene que Nación habría perdido $4.1 billones y las provincias y CABA $779 mil millones. La suma de ambas pérdidas habría sido de $4.9 billones.

Estas caídas de recaudación han impactado en las cuentas públicas de ambos niveles de gobierno. En la Nación implicaron una reducción del gasto público no indexado automáticamente por inflación, dado el objetivo de sostener un superávit fiscal. Cuando se tenga la información provincial se podrán identificar las decisiones tomadas para hacer frente a la caída de recaudación coparticipable.

Para los próximos meses es factible esperar mayores anticipos reales del impuesto a las ganancias, dados los saldos de mayo. Esto abre una posibilidad de financiamiento para las provincias, quedando puesta la incertidumbre en el comportamiento de la recaudación de IVA, que por ahora viene arrojando saldos negativos.