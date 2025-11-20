ANSES confirmó un nuevo bono para Navidad: cuál es el monto y quiénes podrán acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los pagos que se harán antes de las fiestas y confirmó que el último aumento del año será del 2,3 %, según la inflación de octubre y lo establecido por el Decreto 274/2024.

Este ajuste impacta en todas las prestaciones: jubilaciones, pensiones contributivas, PUAM y pensiones no contributivas.

Pero el incremento no será la única novedad. ANSES también pagará el medio aguinaldo, uno de los ingresos más esperados por los adultos mayores.

Este concepto equivale al 50 % del mejor haber del segundo semestre, por lo que muchos beneficiarios verán un salto importante en el total a cobrar.

Además, se espera la continuidad del bono de $ 70.000, que se viene pagando como refuerzo a los ingresos de los beneficiarios.

Tres pagos clave antes de Navidad

En diciembre, los jubilados y pensionados podrían recibir tres conceptos:

Haber mensual actualizado , con el aumento del 2,3 %.

Medio aguinaldo , que suma la mitad del mejor haber entre julio y diciembre.

Bono, que se otorga a quienes cobran la mínima.

Con esta combinación, por primera vez en el año, miles de beneficiarios podrían acercarse a los $ 600.000 en ingresos totales.

Cuánto cobra un jubilado en diciembre 2025

Estos son los valores estimados para cada prestación, considerando el aumento, el aguinaldo y un posible bono: