Donald Trump designó al director de finanzas habitacionales de EE.UU., Bill Pulte, como director interino de inteligencia nacional, instalando a un estrecho aliado sin experiencia conocida en seguridad nacional.

Pulte reemplazará a Tulsi Gabbard, quien renunció al cargo el mes pasado. Exmiembro del Partido Demócrata, Gabbard había sido una elección controvertida para liderar las agencias de espionaje del país. También fue una crítica histórica de las intervenciones estadounidenses en conflictos en el exterior.

En su rol como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), Pulte se autodesignó presidente de las gigantes hipotecarias estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac.

Anteriormente trabajó en PulteGroup, la tercera constructora de viviendas más grande de EE.UU., fundada por su abuelo.

Trump afirmó en una publicación en Truth Social el martes que Pulte, quien no tiene antecedentes en seguridad nacional, posee “amplia experiencia en el manejo de asuntos sensibles en Estados Unidos” y que, en el ínterin, seguirá siendo director de la FHFA y presidente de Fannie Mae y Freddie Mac.

Durante su mandato como director de finanzas habitacionales de la administración Trump, Pulte lideró una investigación de alto perfil contra Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal nominada para el cargo por el expresidente demócrata Joe Biden, alegando que cometió fraude hipotecario. Cook negó las acusaciones.

Desde que se inició la investigación, Trump intentó destituir a Cook, pero los tribunales federales bloquearon esos esfuerzos y ella permaneció en la Fed. Su caso está pendiente ante la Corte Suprema.

El año pasado, Pulte también generó controversia cuando le propuso a Trump un plan de hipoteca a 50 años, que el presidente inicialmente respaldó antes de ser abandonado en medio de un amplio rechazo.

Pero si bien Pulte, un donante significativo de Trump durante la campaña presidencial de 2024, mantuvo una relación cercana con el presidente, en ocasiones chocó con otros miembros de la administración, entre ellos Scott Bessent, el secretario del Tesoro.

La decisión de Trump de designar a Pulte como director de inteligencia nacional amplificará los temores de que el presidente esté priorizando la lealtad por sobre la experiencia para el cargo, creado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Pulte reemplazará a Tulsi Gabbard, quien renunció al cargo el mes pasado, una crítica histórica de las intervenciones estadounidenses en conflictos en el exterior. Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

“En lugar de seleccionar a un profesional de seguridad nacional respetado, capaz de emitir juicios independientes, el presidente eligió a un funcionario que demostró no solo voluntad sino también entusiasmo para utilizar las facultades del gobierno en pos de la venganza política”, dijo el martes Mark Warner, el principal demócrata en el comité de inteligencia del Senado.

“Así es como la inteligencia se politiza, cómo desaparecen los hechos incómodos, cómo las agencias encargadas de proteger nuestra democracia se convierten en herramientas para manipularla y cómo los estadounidenses quedan más vulnerables ante un ataque terrorista”, agregó Warner.

Como director interino del DNI, Pulte solo podrá ocupar el cargo durante un máximo de 210 días, salvo que Trump lo nomine formalmente para el puesto y sea confirmado por el Senado.

John Ratcliffe, excongresista de Texas, se desempeña como director de la CIA y tuvo un papel más destacado que Gabbard en los debates internos de la administración sobre la guerra con Irán y la relación con Venezuela, tras la operación militar que llevó a la captura del exlíder y hombre fuerte Nicolás Maduro.