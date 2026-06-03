En esta noticia ¿Qué significa soñar con la vaca?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 2 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3554 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

1° 3554 11° 2180 2° 0013 12° 6882 3° 8779 13° 0864 4° 4487 14° 8095 5° 7287 15° 7483 6° 4312 16° 0750 7° 9559 17° 7838 8° 8030 18° 8759 9° 3317 19° 7650 10° 2773 20° 1784

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y protección materna, señal de estabilidad y recursos.

Si La Vaca está sana y tranquila augura prosperidad; si está flaca, enferma o agresiva advierte carencias o desgaste.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.