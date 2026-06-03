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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 2 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3554 - La Vaca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio
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|7483
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|4312
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|0750
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|9559
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|7838
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|8030
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|8759
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|3317
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|7650
|10°
|2773
|20°
|1784
¿Qué significa soñar con la vaca?
Soñar con La Vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y protección materna, señal de estabilidad y recursos.
Si La Vaca está sana y tranquila augura prosperidad; si está flaca, enferma o agresiva advierte carencias o desgaste.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.