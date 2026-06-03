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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 2 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 2 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3554 - La Vaca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de junio

 1°3554 11°2180
 0013  12°6882
 3°8779 13°0864 
 4487  14°8095 
 7287  15°7483 
 6°4312  16°0750
 9559  17°7838 
 8030  18°8759 
 3317  19°7650 
 10°2773 20°1784 

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Si La Vaca está sana y tranquila augura prosperidad; si está flaca, enferma o agresiva advierte carencias o desgaste.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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