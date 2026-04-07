Tras definir el pago de un refuerzo extraordinario que se abonará junto a la Ayuda Escolar Anual, el Ministerio de Capital Humano aclaró un detalle clave sobre la nueva asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF. Este martes, la entidad informó que el refuerzo correspondiente al ciclo lectivo 2026 se pagará en una única vez junto a la asistencia social. Así, la cartera a cargo de Sandra Pettovello descartó cualquier esquema de cuotas o pagos separados. La definición fue oficializada a través de la Resolución 78/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se precisó que el adicional dispuesto por el Decreto 115/2026 es complementario a la prestación prevista en la Ley 24.714. Con esta aclaración, el Gobierno busca ordenar la forma de liquidación del beneficio y confirmar que el pago se realizará dentro del esquema anual habitual del sistema de asignaciones familiares. Desde el punto de vista técnico, la resolución de Capital Humano introduce precisiones clave sobre la naturaleza jurídica y operativa del refuerzo adicional, con el objetivo de unificar criterios de liquidación dentro del sistema. En concreto, la norma establece que el pago: Esto implica que no se trata de un bono independiente ni de pagos en cuotas. En la práctica, el refuerzo se integra al monto total que percibe cada titular en el momento en que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita la prestación. Además, la resolución aclara que el beneficio tiene vigencia durante todo el ciclo lectivo, es decir, desde marzo de 2026 hasta el próximo pago masivo de esta prestación. El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares (SUAF), siempre que se cumplan los requisitos establecidos en materia de edad y escolaridad. Las condiciones varían según el caso: La prestación forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares, que alcanza a trabajadores formales, monotributistas y beneficiarios de prestaciones previsionales. El acceso al beneficio requiere la presentación anual de documentación que acredite la escolaridad, un requisito central dentro del sistema de seguridad social. El trámite se realiza a través de la plataforma Mi ANSES y contempla los siguientes pasos: Una vez aprobada la información, ANSES habilita el pago correspondiente dentro de los 60 días siguientes. El trámite puede realizarse durante cualquier momento del año escolar. El sistema establece un plazo límite claro para la presentación de la documentación requerida. Si bien el trámite puede realizarse durante cualuier instancia del año lectivo, el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre de 2026. Si no se cumple con ese requisito dentro del plazo, el pago no se efectiviza, incluso si el beneficiario reúne todas las demás condiciones.