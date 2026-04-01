La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma con las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para abril de 2026. Además, actualizó los topes de ingresos para acceder tanto a la AUH como al SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares). El ajuste aplicado por la ANSES responde a la movilidad vigente que se actualiza por el IPC y tiene como fin destinar las prestaciones sociales a aquellos grupos familiares que se encuentran por debajo del umbral de ingresos establecido. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,9% a las asignaciones familiares en abril de 2026 lo que impactará directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo. El incremento se aplica según lo establecido por el Decreto 274/2024 que define una fórmula de movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. En este sentido, en el mes de abril el monto total de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $ 136.666 y responde a la actualización periódica que busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. No obstante, y a pesar del aumento establecido, no todo el monto se paga de forma directa ya que se mantiene el esquema de retención aplicado sobre la AUH hasta cumplir ciertos requisitos. Las familias reciben el 80% del total de manera mensual mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud educación y vacunación. En tanto, los cobros quedarán de la siguiente manera: De acuerdo con el calendario de Anses, las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en abril de 2026 correrán de acuerdo a la terminación del DNI de la siguiente manera: Los nuevos topes fueron definidos por la Resolución 55/2026 y establecen las condiciones de acceso al sistema SUAF y la AUH, considerando tanto los ingresos individuales de cada integrante como el total del grupo familiar. Desde marzo de 2026 rigen valores máximos que deben cumplirse de manera simultánea ya que el incumplimiento de uno de ellos implica la pérdida automática del derecho a percibir la asignación. Si uno de los integrantes supera el límite individual se suspende el pago incluso cuando el ingreso total del hogar se encuentre dentro del máximo permitido por la normativa vigente de ANSES.