A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un extenso grupo de personas podrá jubilarse antes de la edad jubilatoria, que actualmente es de 65 años para los hombres y 60 para mujeres. Actualmente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite que las personas que se dedican a los siguientes rubros laborales se jubilen antes de la edad mínima tradicional, siempre y cuándo se cumplan con los años de aportes. En este sentido, los trabajos son aquellos considerados como insalubres o de riesgo. Ambientes insalubres Antártida e Islas del Atlántico Sur Personal embarcado Estibadores portuarios, capataces y guincheros Aeronavegantes Ferroviarios (tareas específicas) Gráficos (tipógrafos y linotipistas) Hiladores y dofeadores del rayón Metalúrgicos expuestos a radiación de calor Mineros Tareas de forja y fragua Industria cárnica Personal de salud (riesgo biológico o radiológico) Seguridad operativa industrial Servicios eléctricos Transporte de carga Ballet estable del Teatro Colón Cantantes líricos del Teatro Colón Petroleros y gasíferos Recolectores de residuos Telefónicos (operadores y supervisores) Telégrafos y radiotelégrafos Transporte de pasajeros (colectivos y similares) Vidrieros (industria del vidrio) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026. Con el aumento del 2,9%, las jubilaciones quedarán de la siguiente manera: En tanto, los jubilados cobrarán según el esquema de ANSES: