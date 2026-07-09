En esta noticia Por qué la fuerte compresión del riesgo país no se refleja en el Merval

El pasado jueves, poco después de que la Selección argentina diera vuelta un partido histórico ante Egipto para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026, el Riesgo País rompió otra barrera : volvió a caer y alcanzó los 405 puntos básicos por primera vez en ocho años.

Frente a este escenario, la consultora financiera Delphos Investment compartió su análisis respecto al impacto de la sostenida caída del índice en el Merval.

Aunque la caída del Riesgo País siempre es buena noticia, hoy la relación inversa entre esta dinámica y una suba de las acciones argentinas “quedó rezagado”, según Delphos.

Por qué la fuerte compresión del riesgo país no se refleja en el Merval

Pese a que, Según Delphos, el mercado accionario argentino ofrece “hoy mayor atractivo relativo que los bonos hard-dollar”, la consultora aclara que la caída reciente del riesgo país aún no logró trasladarse al Merval.

La lógica histórica es simple: cuando el riesgo país baja, se supone las empresas argentinas deberían “valer más” en el mercado nacional, porque financiarse y crecer se abarata. Sin embargo, para Delphos, hoy esta no es la lógica que prevalece en las acciones nacionales.

“La fuerte compresión del riesgo país no se reflejó en el Merval, que quedó rezagado respecto de su relación histórica con las tasas de descuento”, señala en este sentido su último informe.

Es que, mientras el EMBI (el índice que mide el riesgo país) está en su nivel más bajo desde abril de 2018, el Merval “lateraliza con comportamientos heterogéneos entre sectores”, según el informe: es decir, no hay una suba pareja, sino que algunas acciones suben y otras bajan, sin una tendencia clara para el índice en conjunto.

Los números lo muestran claro: en lo que va del año, el riesgo país bajó 160 puntos básicos y, si se suma también la baja en la tasa de los bonos del Tesoro de EEUU, la caída total en el “costo del dinero” para Argentina fue de 130 puntos básicos. Sin embargo, el Merval apenas subió 1,5% en el mismo período.

Además, buena parte de esa suba se explica por una sola acción: YPF, mientras que “varios papeles líderes acumulan pérdidas”, insiste la consultora.

Delphos calcula que, según el comportamiento histórico, con esa baja de tasas el Merval debería haber subido más: en promedio 4,6%, y hasta 5,2% durante la gestión de Milei.

Esa diferencia entre lo que “debería” haber pasado y lo que realmente pasó es la que lleva a la consultora a pensar que las acciones argentinas están atrasadas y tienen margen para subir.

“Por eso entendemos que el equity ofrece mayor atractivo que los bonos hard-dollar, en tanto menores ponderaciones permiten ajustar por riesgo/volatilidad”, concluyen.