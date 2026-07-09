En esta noticia Milei aprovecha el 9 de Julio para reforzar el vínculo con los gobernadores

Tras participar durante la madrugada en la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, el presidente Javier Milei dirá presente este jueves 9 de julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para participar del tradicional Tedeum.

El evento se llevará a cargo a partir de las 10:30 horas y se espera que el mandatario participe junto a su Gabinete, con el que previamente realizará la típica caminata desde Casa Rosada hasta el templo.

Tal como ocurrió el pasado 25 de mayo, el encargado del servicio religioso será el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien el Día de la Revolución de Mayo fue crítico con el Gobierno por la interna que paralizaba la gestión y el sostenimiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete pese al avance de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Respecto a este último punto, al menos, Milei supo pasar página pese a los meses de desgaste en su imagen que le valió sostener al exvocero.

De esta forma, tras la renuncia de Adorni hace ya casi dos semanas, su reemplazante, Diego Santilli, aparecerá fortalecido en la foto oficial. También se espera la participación del nuevo vocero, Adrián Ravier.

Javier Milei y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor García Cuerva, en el Tedeum del 25 de Mayo (Fuente: Presidencia)

Milei aprovecha el 9 de Julio para reforzar el vínculo con los gobernadores

La ceremonia se realizará tras el viaje express de Milei a Tucumán, donde participó en la vigilia en la Casa Histórica junto a los gobernadores y compartió un discurso dirigido a estos.

De la mano de la llegada de Santilli como jefe de Gabinete, el Gobierno buscó dar una señal de recomposición del vínculo con los jefes de las provincias con una nueva foto federal.

“Quiero agradecer a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando adelante y que el país necesitaba, y sigue necesitando desesperadamente”, celebró el Presidente cuando destacó en su discurso el respaldo recibido en el Congreso para avanzar con la letra del Pacto de Mayo.

La Casa Rosada descontaba que la postal estaría lejos de los 18 mandatarios que posaron hace dos años con el Presidente pero estimaban entre 12 y 13 en la imagen, tal como ocurrió. Desde el entorno del jefe de Gabinete lo catalogaron de “fuerte presencia”, dado el contexto de dificultades y los recientes cimbronazos políticos.