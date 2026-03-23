La Administración Nacional de la Seguridad Social inició en marzo el pago de la Ayuda Escolar Anual correspondiente a 2026. Sin embargo, muchos titulares aún no vieron acreditado el dinero en sus cuentas. El motivo más frecuente está vinculado a un requisito administrativo: la presentación del Certificado Escolar. El beneficio asciende este año y se paga una sola vez. No obstante, el depósito se libera únicamente después de que el organismo valide la documentación que acredita la escolaridad de los menores. La ayuda estatal alcanza los $ 85.000 por cada hijo, aunque puede alcanzar hasta los $ 110.000 según la zona en la que se resida, y busca asistir a las familias en los gastos que aparecen al comienzo del ciclo lectivo, como útiles, guardapolvos o materiales de estudio. El dinero se deposita en la misma cuenta donde los titulares perciben sus asignaciones mensuales, ya sea a través de la Asignación Universal por Hijo o del sistema Sistema Único de Asignaciones Familiares. El beneficio está destinado a: La prestación alcanza a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive que asistan a establecimientos educativos reconocidos. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que concurran a una institución educativa o cuenten con apoyo pedagógico. Cuando el dinero no se acredita, generalmente se debe a que no se presentó el Certificado Escolar o a que el documento aún se encuentra en proceso de revisión. El formulario debe cargarse todos los años a través de la plataforma Mi ANSES. Para el ciclo lectivo 2026, el plazo original para hacerlo venció el 31 de diciembre de 2025. En los casos en los que el trámite ya fue realizado pero el dinero aún no llegó, se recomienda revisar el estado del documento en Mi ANSES. Si el certificado fue rechazado por datos incompletos o falta de firma, deberá corregirse y volver a enviarse. Una vez aprobado, el organismo suele acreditar el pago dentro de los 60 días posteriores a la validación. Aunque el plazo inicial cerró a fines de 2025, todavía es posible completar el trámite durante 2026. En ese caso, el pago se realizará una vez que el organismo confirme la información enviada. Por ese motivo, quienes no recibieron la Ayuda Escolar en marzo deben verificar si el certificado está cargado correctamente en el sistema y, de ser necesario, realizar el trámite para evitar nuevas demoras en la acreditación del beneficio.