La cafetera de Ravier y boleto picado

El nuevo vocero no despertaba muchas expectativas puertas adentro y, aun así, decepcionó a muchos en el Gobierno. Pese a un coaching acelerado, no gustó su ductilidad, su recomendación de abrigarse en invierno si no se puede pagar la tarifa y, en especial, su cuestionamiento a Manuel Adorni, al asegurar que “la gente no le creyó”.

“Karina no lo puede ver. No podía creer lo que dijo de Manuel. Si fuera por ella lo saca” , recalcó a El Cronista una fuente inobjetable del gabinete. “Nadie sabe por qué entró en esa respuesta. Le vemos con poco futuro, espero que haya sacado ART porque la va a chocar así. Cómo aceptó renunciar a diputado...”, aseguró un funcionario, que frecuenta la planta baja.

Lo inquietante del tufillo es que otros dos miembros claves del Ejecutivo alimentaron públicamente las versiones en los salones de Rosada. “No voy a desmentir lo que se dijo” , enfatizó un dirigente, que lo vio estos días al pampeano, que viene de disfrutar de un fin de semana XL en su provincia en su primera semana laboral.

X (@AdrianRavier)

Mientras tanto, Adrián Ravier se manifiesta contra la marea y cree que se quedará por mucho tiempo. Adquirió para su despacho una codiciada cafetera con sistema de cápsulas, de una marca líder, y con suministro garantizado para varias semanas.

En Comodoro Py coinciden con el flamante portavoz sobre la falta de credibilidad de su antecesor. La Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) entregará en diez días a la justicia un informe “lapidario” contra el expanelista, donde demostrará “inconsistencias tremendas” sobre su patrimonio, incluso con alusión a su última declaración jurada. Esperan que suba las escalinatas de Retiro a finales de agosto.

Picada, cábalas y despachos cerrados por la Selección

El país se detuvo por el vibrante partido de Argentina ante Egipto y la Casa Rosada no fue la excepción. Minutos antes de las 13, no quedaban seres vivos en los pasillos. Todos estaban en sus oficinas, hasta los ministros con despacho cerca de Milei. Algunos referentes de LLA disfrutaron de tirabuzones con estofado de ternera y de postre una pavlova, a base de merengue.

Pero abundaron las picadas y pizzas, que llegaban en cantidades industriales, al igual que algunas gaseosas. “La pasamos muy mal, como todos los argentinos. Hasta que Leo metió ese golazo, no podíamos ni hablar” , afirmaba a El Cronista uno de los ministros que sentó bases en el Gobierno durante el match.

Solo se reportó vida en el entretiempo, cuando se armó una fila de varios metros en los baños. Milei, por su parte, en Olivos con Karina, con quien repetirá la cábala ante Suiza el sábado. “Es bilardista, no se va a mover del sillón que viene usando para ver los partidos”, recalcó un alfil del “León”.

Transpiran en Casa Rosada

La idea del presidente de que la Selección Argentina celebre en Casa Rosada el título o cualquier instancia que llegue en este mundial reavivó tensiones y produjo un déjà vu dentro del Gobierno.

Pese a que haya sido en otra gestión, algunos asesores sienten muy reciente lo acontecido en la anterior copa, cuando la Scaloneta ignoró a Alberto Fernández, no visitó Balcarce 50 y sucedió la histórica “pantalla” que le hizo “Chiqui” Tapia a Wado de Pedro, quien no pudo saludar a Messi en el aeropuerto. También temen un desborde social y rememoran el velatorio a Diego Maradona, cuando cientos de personas irrumpieron, generaron daños y hasta casi se roban el féretro.

EFE