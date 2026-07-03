Las expectativas de Wall Street sobre el crecimiento de las ganancias corporativas suben al ritmo más rápido desde el rebote pospandemia, lo que alimenta la preocupación de que se esté formando una “burbuja de resultados” en las proyecciones que sostuvieron el rally del mercado bursátil estadounidense.

Los analistas ahora proyectan un aumento del 25% en las ganancias de las empresas del S&P 500 para el próximo año, según datos de Bloomberg, impulsado por una economía estadounidense resiliente y el boom de la inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, justo antes de la temporada de resultados del segundo trimestre, algunos inversores muestran preocupación por la velocidad a la que suben las proyecciones de los analistas. Algunos temen que el aumento de los costos para las empresas de IA, una caída en la demanda de la tecnología o la dificultad para convertir el gasto en ganancias hagan que los resultados queden por debajo de lo esperado.

Ben Inker, cohead de asignación de activos en GMO, dijo que las proyecciones para los próximos dos años “suben a un ritmo excesivamente alto, algo que no vimos fuera de una recuperación tras una crisis”. Las estimaciones de consenso para las ganancias del año próximo subieron casi 20% en seis meses, el mayor salto desde 2021.

“Lo que se viene en el mercado es la eventual constatación de que esas proyecciones no se van a cumplir”, agregó.

Las expectativas de ganancias de las empresas de semiconductores y los llamados hyperscalers estuvieron impulsadas por la demanda disparada de capacidad de cómputo.

Los analistas de Capital Economics advirtieron esta semana que “los mercados de acciones vinculados a la IA podrían estar acercándose a un punto en el que las expectativas de ganancias y los supuestos de gasto de capital se vuelven difíciles de sostener”, y que una corrección en esos supuestos podría “gatillar una caída generalizada del mercado bursátil”.

Michel Lerner, jefe de la plataforma de analítica de inversiones HOLT de UBS, dijo que “las acciones de la cadena de la IA están valuadas para sostener ganancias supernormales” y advirtió sobre la formación de una “burbuja de resultados” en el mercado.

Si bien es probable que las ganancias excepcionales sigan llegando en el corto plazo, dijo, “la probabilidad de sostener estos niveles de rentabilidad y de crecimiento es sumamente baja”.

Las ganancias corporativas resilientes impulsaron a las acciones estadounidenses a máximos históricos en las últimas semanas, con el S&P 500 con una suba del 20% en los últimos 12 meses y el Nasdaq Composite con un alza de más del 25%, incluido su trimestre más fuerte en seis años en los tres meses hasta junio.

“Estamos en medio del ciclo de revisión al alza de ganancias más fuerte desde el supercommodity cycle”, dijo Arun Sai, estratega senior multiactivo de Pictet Asset Management, en referencia al boom de recursos naturales impulsado por China de mediados de la década de 2000.

Las rápidas subas en las expectativas de los analistas ayudan a mantener bajo control las valuaciones del mercado bursátil —el múltiplo al que cotizan hoy los precios de las acciones en relación con las ganancias futuras—, incluso cuando los índices marcan nuevos máximos. Eso, a su vez, calma algunos de los temores de los inversores de que se esté formando una burbuja.

Las acciones estadounidenses cotizan a unas 20 veces las ganancias proyectadas a futuro, según datos de Bloomberg, lo que ubica a esta medida habitual de qué tan caras están las acciones bastante por debajo de los niveles alcanzados el año pasado o durante el rebote tras la liquidación por el Covid de 2020 y bien por debajo de los picos registrados durante el boom de las puntocom.

Financial Times

Sin embargo, Sarah Ketterer, CEO de Causeway Capital Management, dijo que los múltiplos bajos podrían significar que “no es un buen momento para invertir” si eso indica que una acción está cerca de su “pico de ganancias”.

Las preocupaciones por la velocidad a la que los analistas elevan sus proyecciones se suman a otras potenciales señales de alerta en los mercados financieros, incluida una corrida corporativa para emitir acciones y deuda, como la salida a bolsa récord de SpaceX y su operación de deuda de gran magnitud.

Los inversores dicen que un desafío adicional para la rentabilidad podría ser un cambio en la fijación de precios del mercado sobre el costo de financiamiento, con los operadores que ahora esperan al menos una suba de un cuarto de punto en las tasas de interés de EE.UU. para fin de año, frente a las apuestas por dos o tres recortes a comienzos de este año .

Existe un “margen de seguridad muy angosto” en las ganancias en este momento, dijo Kasper Elmgreen, chief investment officer de renta fija y acciones en Nordea Asset Management.

“El debate en realidad pasa por cuánto tiempo más podemos seguir viendo sorpresas positivas y si ya hay algunas grietas ahora que las expectativas están tan elevadas”.