Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una nueva jornada de inestabilidad para el oeste del país, con foco en Mendoza y San Juan para este jueves 9 de julio .

Según el informe oficial, ambas provincias permanecen bajo alerta amarilla por viento zonda y por nevadas en sectores cordilleranos, un escenario típico de los meses de invierno en la región de Cuyo.

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas

De acuerdo con el SMN, el norte de Mendoza y el centro de San Juan seguirán afectados por viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

El norte de Mendoza y el centro de San Juan seguirán afectados por viento zonda. Servicio Meteorológico Nacional

En paralelo, el oeste de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por nevadas, con acumulados estimados de entre 10 y 15 centímetros.

Recomendaciones del SMN ante las alertas vigentes

Frente al viento zonda, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar salir durante el fenómeno, mantener cerradas puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, conducir con precaución, hidratarse con frecuencia y proteger ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

Para la alerta por nevadas, el organismo aconseja evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular por rutas cordilleranas, hacerlo únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, dado que la visibilidad puede reducirse de forma considerable.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla indica que se prevén fenómenos meteorológicos que, si bien no representan un peligro extremo, requieren atención porque pueden generar algún tipo de daño o inconveniente si no se toman los recaudos necesarios.

En la escala del Servicio Meteorológico, este nivel se ubica por debajo de la alerta naranja y la alerta roja, reservadas para situaciones de mayor severidad.

De todos modos, la variabilidad del clima en la provincia de Mendoza durante el invierno hace que estas condiciones puedan intensificarse en pocas horas, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales del SMN.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con el siguiente clima durante los próximos días: