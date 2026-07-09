Qué rol debe tener el BCRA: la reforma de la Carta Orgánica que impulsa Milei abrió el debate

El gran objetivo a corto plazo para Javier Milei es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es por eso que este jueves, tras el Tedeum de 9 de julio, el presidente convocó a su Gabinete para tratar de conjunto el proyecto que prepara el Ejecutivo.

“El eje central fue conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que está trabajando el Ejecutivo”, señalaron desde la Casa Rosada tras el encuentro. La convocatoria se realizó luego del Tedeum que se celebró este mediodía en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia, del que también participó Milei.

Durante la reunión, el jefe de Estado presentó la hoja de ruta del Gobierno de cara al segundo semestre. Dentro de la larga lista de proyectos que el Gobierno busca encaminar de la mano del Congreso -algunos de ellos con media sanción o dictamen de comisión- hay una “lista corta” que gira en torno a la reforma política y las leyes económicas.

Entre las últimas, destacan Zonas Frías, Inocencia Fiscal, Propiedad Privada y los cambios al régimen general de Sociedades. También tienen pendientes una larga nómina de pliegos judiciales, con los más sensibles en términos geográficos y de alcance electoral todavía por avanzar.

Con respecto a la modificación del régimen del BCRA, fuentes oficiales señalaron que el texto se está terminando de elaborar y confirmaron que será enviado al Congreso “en las próximas semanas”.

Milei en Tucumán con los gobernadores por la conmemoración del 9 de Julio. Presidencia

La reunión de este jueves fue la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y sirvió para precisar las prioridades de gestión luego de la reciente foto federal con gobernadores en Tucumán en el marco del Día de la Independencia.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Pero también el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de Casa Rosada a saludar a las personas que se aglutinaban en Plaza de Mayo. Por su parte, el Presidente abrazo uno a uno a sus ministros y secretarios.