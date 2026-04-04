Actualmente, el Programa de Acompañamiento Social (PAS) es el único beneficio que continúa del exPotenciar Trabajo, ya que el Gobierno decidió dar de baja el plan Volver al Trabajo. Este último estaba dirigido a quienes tenían posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral. Así, el programa de Acompañamiento Social seguirá operando hasta el momento, con un universo focalizado en personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo de la asistencia es mejorar la inclusión y las condiciones de vida de quienes enfrentan dificultades económicas. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, anunció la disolución del Potenciar Trabajo en febrero de 2024. Esta decisión se tomó en el marco de una auditoría interna que detectó irregularidades y la necesidad de optimizar los recursos destinados a la asistencia social, según indicaron en su momento. Para reemplazar al anterior plan, el Gobierno puso en marcha los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Los pagos estaban destinados a personas que anteriormente formaban parte de Potenciar Trabajo y que, tras cumplir con los criterios requeridos, fueron revalidadas e incorporadas a los nuevos esquemas de asistencia. Ahora, desde la cartera que comanda Sandra Pettovello informaron que Volver al Trabajo finalizará este mes y que el 9 de abril será el último día donde los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”. Hasta marzo de este año, Volver al Trabajo llegaba a más de 900 mil personas. Pero a partir de mayo, estos planes sociales serían reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas. Orientado a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral, el beneficio se llevaba a cabo a través de la participación de actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos. Hasta la fecha (abril de 2026), la prestación económica para los beneficiarios de Acompañamiento Social se mantiene en $78.000. Este monto no incluye aguinaldo y está sujeto a posibles actualizaciones por parte del Gobierno. El programa está dirigido a personas mayores de 50 años que no logran insertarse en el mercado laboral, mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años, personas con discapacidad y familias en situación crítica. También incluye a trabajadores en condiciones laborales especiales, como empleados de casas particulares, rurales, estacionales, con contratos temporarios o discontinuos, y quienes forman parte del Programa Puente de Empleo.