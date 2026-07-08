Una histórica distribuidora de bebidas dejó de operar de repente y despidió a sus 220 trabajadores. Ocurrió en medio de un fuerte conflicto gremial que ya derivó en la declaración del estado de emergencia por parte del Sindicato de Camioneros .

Se trata de Express Beer, cuyo centro operativo estaba ubicado en el Mercado Central, dentro del partido bonaerense de La Matanza. Según denunciaron los propios empleados, durante el fin de semana la compañía retiró camiones y otros bienes de la planta, en lo que interpretaron como un vaciamiento previo al cierre definitivo.

Cerró sin pago de sueldos ni aguinaldos

El cese de actividades, según denunciaron, dejó a los 220 empleados sin cobrar salarios ni el medio aguinaldo correspondiente a junio, y también sin las indemnizaciones por despido. Muchos de los trabajadores afectados acumulaban en promedio 26 años de antigüedad en la empresa.

Entre los despedidos se encuentra Jerónimo Moyano, hijo menor del dirigente sindical Hugo Moyano, quien se desempeñaba como delegado gremial dentro de la compañía.

Se suma a las fábricas que cerraron en los últimos meses.

Desde el Sindicato de Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano, declararon el estado de emergencia y adelantaron que impulsarán “todas las acciones gremiales y legales necesarias” para resguardar los derechos de los trabajadores y reclamar el pago de lo adeudado.

Una crisis atravesada por la caída del consumo

El cierre de Express Beer se da en un contexto de fuerte retracción del mercado cervecero: de acuerdo con fuentes de la industria, el consumo de cerveza cayó cerca de un 35 % en los últimos dos años. Esto golpeó la rentabilidad de las firmas del sector y potenció el peso de los costos fijos.

A ese cuadro se sumó la delicada situación financiera de la compañía. Según registros de la Central de Deudores del Banco Central, al mes de mayo de 2026 Express Beer mantenía deudas por $ 31,6 millones con American Express Argentina, por $ 25,7 millones con YPF y por $ 182.000 con Banco Galicia.

El propietario de la firma es Juan Aguilar, quien además ocupa un cargo directivo en la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, una de las cámaras empresarias con las que el Sindicato de Camioneros negocia las paritarias del sector.