Francia se impuso a Marruecos con un marcador de 2 a 0 en el partido de la llave 1 de la Copa Mundial de la FIFA. Los goles llegaron de la mano de Kylian Mbappé (14’ del segundo tiempo) y Ousmane Dembélé (20’ del segundo tiempo) en el estadio Boston, ubicado en Massachusetts.

A pesar de que en el primer tiempo Mbappé falló un penal en el minuto 27, su posterior actuación fue clave para el resultado final. El jugador demostró su calidad al convertir un gol y disparar en cuatro ocasiones hacia el arco rival, además de realizar 26 pases correctos.

Désiré Doué fue, sin lugar a dudas, el jugador más destacado del partido, completando 37 pases, recuperando 3 balones y buscando el gol con 3 tiros, lo que le valió ser considerado el mejor en el campo.

En el primer minuto del partido, Brahim Díaz, mediocampista de Marruecos, sorprendió a Adrien Rabiot con un espectacular caño, lo que dio un indicio temprano de la intensidad del encuentro.

El director técnico de Francia, Didier Deschamps, alineó a su equipo en un 4-5-1 con Mike Maignan como arquero; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en la defensa; Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué en el mediocampo; con Kylian Mbappé adelante.

Por su parte, Marruecos, bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, optó por un planteamiento similar, también en un 4-5-1, con Yassine Bounou en el arco; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui y Anass Salah Eddine en defensa; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Chemsdine Talbi en la mitad de la cancha; y Bilal El Khannouss como delantero.

El árbitro Facundo Tello Figueroa fue el encargado de dirigir el encuentro. Gracias a esta victoria, la ilusión de Francia de avanzar a las semifinales se convirtió en realidad.

Cambios en Francia

70’ 2T - Salió Manu Koné por Warren Zaire Emery

76’ 2T - Salió Désiré Doué por Bradley Barcola

77’ 2T - Salió Kylian Mbappé por Jean-Philippe Mateta

86’ 2T - Salió Jules Koundé por Malo Gusto

Cambios en Marruecos

61’ 2T - Salieron Ayyoub Bouaddi por Sofyan Amrabat y Bilal El Khannouss por Soufiane Rahimi

73’ 2T - Salieron Anass Salah Eddine por Zakaria El Ouahdi y Brahim Díaz por Yassine Gessime

84’ 2T - Salió Chemsdine Talbi por Amine Sbai

Amonestado en Marruecos:

17’ 2T Issa Diop (Conducta antideportiva)