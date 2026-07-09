El clima seco y sin lluvias en Argentina se despedirá por el ingreso de un sistema de tormentas con granizo desde la Cordillera de los Andes que cambiará el curso de las condiciones meteorológicas.

Las lluvias se prolongarán a lo largo de 24 horas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja. Se prevé un escenario complejo que podría afectar el desarrollo de las actividades cotidianas.

Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su pronóstico extendido del clima que un fuerte temporal ingresará durante la madrugada del martes desde la Cordillera de los Andes.

Las provincias colindantes como Neuquén y Río Negro se verán envueltas bajo un sistema de tormentas durante gran parte del miércoles y parte del jueves.

Las lluvias serán constantes y la intensa ola de frío polar podría generar caída de granizo y nieve. Las temperaturas oscilarán entre los -1° y 14°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La madrugada estuvo marcada por los últimos chubascos de las lluvias del fin de semana. Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de 2° durante las mañanas y máximas de 18° el miércoles.

El informe oficial del clima del SMN señala que desde el miércoles el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.