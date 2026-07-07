El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la reforma del sistema registral automotor con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial. Además, creó una nueva unidad de medida que servirá para calcular los aranceles de los trámites vinculados a la transferencia y registro de vehículos.

Se trata del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”. Busca modernizar el modelo, históricamente basado en documentos físicos y presencialidad, hacia un ecosistema digital.

Adiós a la jurisdicción territorial: libre elección de registro

Con la Resolución 306/2026 puntualmente se crea el “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”. El objetivo central es reducir las cargas burocráticas y eliminar las barreras que dificultan el acceso a los servicios públicos.

Entre los cambios más significativos, se encuentran:

Libre elección de registro: se eliminan definitivamente los polígonos de división de jurisdicciones. Ahora, el ciudadano podrá elegir cualquier Registro Seccional para realizar sus trámites.

Trámites remotos: se consolida el uso del Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA) , eliminando progresivamente el soporte papel.

Nuevas plataformas: el sistema se apoyará en el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Registro Único Virtual (RUV) para garantizar gestiones remotas eficientes y seguras.

Según precisa el documento, la Dirección Nacional tiene un plazo de 30 días corridos para proponer el cronograma de implementación de estas reformas.

Nuevo esquema arancelario: el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor

Para simplificar la compleja estructura de costos —que contaba con más de cien trámites distintos—, la Resolución 308/2026 crea el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA).

Este nuevo sistema funcionará de la siguiente manera:

Valor de referencia: se establece que 1 MRPA equivale a 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (U.V.A.) .

Actualización cuatrimestral: el valor en pesos se ajustará cada cuatro meses según el valor de la U.V.A. fijado por el Banco Central (BCRA).

Sin costos extra: la normativa aclara explícitamente que esta reestructuración no implica una erogación adicional para los usuarios.

Incentivos para los Registros

La reforma también modifica la retribución que perciben los encargados de los Registros Seccionales (emolumentos). Se establece un piso de $ 16.000.000 a $ 40.000.000 mensuales para estas remuneraciones .

Un dato relevante para el mercado es la creación de incentivos por celeridad. Los encargados podrán percibir módulos adicionales si logran procesar los trámites en tiempo récord:

Inscripciones o transferencias en el día: los registros sumarán 3 MRPA adicionales por cada trámite cuya documentación se emita el mismo día de su presentación.

Informes web en 6 horas: se asignarán 1,5 MRPA por cada informe solicitado vía web que sea remitido en un plazo máximo de seis horas hábiles.

Con estas medidas, el Gobierno apuesta a modernizar un sector crítico para el mercado automotor, buscando una gestión transparente, ágil y con foco en el ciudadano, reduciendo drásticamente los costos de transacción que históricamente afectaron a la ciudadanía.

Las resoluciones