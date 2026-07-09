La cotización deldólar este jueves, 9 de julio de 2026 llegó a 3287.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -1,52%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -2.36% y en el último año acumula -15.11%, reflejando una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia claramente bajista, con una breve alza al inicio, una racha de caídas, un repunte de dos jornadas y cierre otra vez a la baja.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.25%.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarían 328747.00 pesos colombianos; 200 dólares costarían 657494.00 pesos colombianos y 500 dólares, 1643735.00 pesos colombianos.