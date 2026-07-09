Un consorcio integrado por el millonario dueño del Inter de Miami y la local Contrera Hermanos fue preseleccionado para la construcción de un gasoducto estratégico .

La obra se extenderá por más de 500 kilómetros y conecta Vaca Muerta con Sierra Grande, el lugar desde el que exportará Argentina LNG.

Argentina LNG es el proyecto de exportación encabezado por YPF, acompañado por la italiana Eni y la emiratí Adnoc. El gasoducto tiene un presupuesto de u$s 1200 millones.

La preselección de esta oferta no implica necesariamente que haya sido adjudicada , aclararon conocedores de la operación. Faltan entre tres y cuatro semanas para que se tome esa decisión final.

El grupo Techint, a través de Techint Ingeniería y Construcción, es un experto en la construcción de estas obras, que también aspiraba a construirla. También llegó a los finalistas, pero el consorcio encabezado por YPF se habría inclinado por la otra oferta.

Pumpco, la ganadora, es una firma del grupo MasTec. Es la mayor constructora de gasoductos de los Estados Unidos, con una facturación que supera los u$s 14.300 millones . Su socia es la italiana Bonatti, mientras que la pata local es Contrera Hermanos.

MasTec es de la familia Mas Canosa, una de las más importantes e influyentes de la comunidad cubano-estadounidense en Miami y el resto de Florida. El club Inter de Miami, donde juega Lionel Messi, también está bajo la órbita de los Mas Canosa.

Aunque no trascendieron los detalles, la oferta de Pumpco habría sido más atractiva que la de Sacde.

Techint Ingeniería, en sociedad con Sacde, es una sociedad que ya construyó varios ductos: el VMOS, la reversion del gasocusto norte (una obra en curso), y el Perito Moreno, entre otros.

Techint ya había quedado afuera de la provisión de caños para otro gasoducto, a través de Tenaris. En ese caso, era el que tiene que construir Southern Energy, el otro grupo que también exportará GNL. Esa firma está encabezada por la nacional PAE y Golar. También participan como accionistas otras petroleras nacionales.

En ese caso, la ganadora fue la empresa india Welspum. Presentó la oferta más atractiva en una competencia contra otras 15 firmas, de distintos países.

La decisión de Southern Energy fue defendida por el presidente Javier Milei en el caso de la licitación de tubos, aunque se trataba de un proceso privado. Paolo Rocca, presidente del grupo Techint, defendió la posición de la compañía en una carta.

Horacio Marín, presidente de YPF, manifestó su postura frente a la competencia por las obras de la petrolera hacia fines del año pasado.