Qué espera el FMI de los cambios en el BCRA, el margen para salir al mercado y el mensaje detrás de la visita de Georgieva
El FMI respaldó la reforma del Banco Central y el programa financiero que presentó Caputo. La definición sobre la “flexibilidad” ante la deuda y baja del riesgo país. Por qué viene este mes la número 1 del Fondo
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 9 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.