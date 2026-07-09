Tras de anunciar la visita de Kristalina Georgieva a Argentina a fin de mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó las iniciativas económicas que dominaron los anuncios del Gobierno de Javier Milei esta semana: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el programa financiero presentado esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En conferencia de prensa, la vocera Julie Kozack afirmó que el Fondo “apoya la intención de las autoridades de reformar la Carta Orgánica del Banco Central” porque considera que esos cambios fortalecerán la independencia de la autoridad monetaria y contribuirán a consolidar el proceso de desinflación.

“La reforma fortalecería las salvaguardas institucionales que protegen la independencia de la política monetaria , aclarará el mandato del Banco Central, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia y reducirá las vulnerabilidades a la dominancia fiscal”, sostuvo Kozack consultada por El Cronista.

Kozack puso especial foco en ese último punto y explicó que la “dominancia fiscal” es una instancia en la que el Banco Central financia al Gobierno y remarcó -en línea con el planteo de Milei, que busca evitar que el BCRA emita para avalar más gasto fiscal- que reducir esa vulnerabilidad “es importante para Argentina”.

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En ese marco, agregó que todas estas medidas “están destinadas a respaldar una reducción duradera de la inflación”, uno de los principales objetivos del programa económico, bajo la visión de que la inflación es un fenómeno monetario, vinculado a la emisión de dinero.

Aval al programa financiero

Kozack también se refirió a la “estrategia integral de financiamiento” presentada por Caputo, uno de los compromisos contemplados en la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF).

“Celebramos su publicación”, afirmó la funcionaria sobre el programa financiero que Caputo presentó el lunes con el secretario de Finanzas Federico Furiase y el viceministro José Luis Daza. Para el Fondo, una mayor transparencia y previsibilidad sobre el financiamiento del sector público y la acumulación de reservas “fortalecerán la confianza del mercado”.

Según el FMI, la reacción inicial fue positiva. “Los spreads de Argentina se redujeron aún más después de la publicación”, señaló sobre la baja del riesgo país que llegó el miércoles a los 405 puntos básicos.

Señal de salida al mercado de deuda

Kozack sostuvo que la estrategia “respalda los esfuerzos de Argentina para recuperar de manera duradera el acceso a los mercados internacionales de crédito”.

El programa financiero no incluye a priori la salida al mercado de deuda en 2027. Consultada por El Cronista sobre este punto, la portavoz del FMI dejó una señal sobre la estrategia oficial para leer entre líneas: “ mantener flexibilidad respecto del momento y las modalidades del regreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad ”.

De esta forma, un eventual regreso al mercado no estaría descartado si las condiciones financieras lo permiten , aunque el Gobierno enfatizó que tiene alternativas. La asistencia del Tesoro de los EE.UU. podría ser parte del Plan B, pero el equipo económico aclaró que había que negociarlo. En medio de cuestionamientos de los demócratas al apoyo financiero que recibió Argentina, el Gobierno de Donald Trump deberá pasar a fin de año su propio test con las elecciones legislativas.

La visita de Georgieva

Kozack confirmó además que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina el 28 y 29 de julio, tal como había anticipado el miércoles Caputo.

La titular del organismo se reunirá con el presidente Javier Milei y con el equipo económico, además de mantener encuentros con “otros actores”, aunque el cronograma definitivo todavía está en elaboración.

“ La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”, explicó la vocera.

Consultada sobre por qué Georgieva realiza ahora su primera visita oficial al país desde que asumió el cargo, Kozack respondió que el viaje coincide con “un momento oportuno para hacer un balance del progreso alcanzado bajo el programa actual con las autoridades argentinas”.

Gita Gopinath y Luis Caputo en el Ministerio de Economía

Si bien será la primera vez que Georgieva venga a Argentina -Christine Lagarde lo hizo en 2018, en el marco de la reunión del G20- la entonces número dos del FMI, Gita Gopinath, viajó a Buenos Aires en enero de 2024.

Proyecciones para Argentina

En la misma conferencia, Kozack explicó que el organismo mantuvo sin cambios sus previsiones económicas para Argentina en la actualización de julio del World Economic Outlook (WEO).

El FMI sigue proyectando un crecimiento de 3,5% para 2026 y de 4% para 2027, mientras espera que la inflación continúe desacelerándose de forma gradual.

“Argentina es un exportador neto de energía y eso ha ayudado a sostener la economía frente al shock generado por el conflicto en Medio Oriente”, explicó. En la conferencia de prensa del miércoles sobre el WEO, la economista Petya Brooks explicó que las proyecciones se mantuvieron sin cambios por la expectativa de crecimiento de exportaciones e inversión para la Argentina.

También señaló que la inflación cerrará en diciembre de este año en 25% y que prevé que en 2028 el IPC pueda llegar a un dígito.