El mapa de la asistencia social en Argentina encara un giro definitivo. Según lo anunciado por la cartera que conduce Sandra Pettovello, el programa Volver al Trabajo tiene fecha de vencimiento: abril de 2026 marca el cierre formal de esta etapa. La decisión afecta a unos 900.000 beneficiarios que, a partir de ahora, deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers si pretenden mantener el acompañamiento estatal. Esta transición busca eliminar la transferencia directa de fondos sin contraprestación específica, apostando a que los beneficiarios se vuelquen al Portal Empleo para adquirir nuevas habilidades. Para este último mes de vigencia, el monto asignado se mantiene en $ 78.000. Este valor ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores sociales, ya que no recibe actualizaciones desde el año 2023. Frente a una inflación acumulada que ha pulverizado el poder de compra en los últimos años, esos $ 78.000 representan hoy apenas una fracción de lo que valían cuando se congeló el monto. Mientras que antes cubrían una parte considerable de la Canasta Básica Alimentaria, hoy funcionan apenas como un paliativo mínimo para trabajadores informales. A diferencia de las jubilaciones o la AUH que se pagan por terminación de DNI a través de ANSES, el programa Volver al Trabajo tiene una fecha unificada para todos sus titulares. ¿Qué pasa después de abril? El Gobierno aclaró que la ayuda no desaparece, pero cambia radicalmente su forma. Quienes quieran seguir bajo el ala de Capital Humano deberán sumarse al esquema de vouchers educativos y laborales. Este nuevo sistema funcionará así: Si tenés dudas sobre tu continuidad en este último mes o si fuiste seleccionado para las experiencias piloto de capacitación, tenés dos caminos rápidos: