El programa Becas Progresar continuará vigente durante 2026 con una actualización que modifica montos, condiciones de acceso y el calendario de inscripción. Las novedades fueron oficializadas por la Secretaría de Educación de Argentina mediante la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. La iniciativa busca acompañar a jóvenes y adultos que quieran continuar sus estudios dentro del sistema educativo o acceder a instancias de formación laboral. Para este año se estableció un monto mensual de $ 35.000 para todas las líneas del programa. El sistema de pago funciona con un esquema dividido: Ese trámite suele requerir certificados de alumno regular u otras constancias educativas, dependiendo de la línea del programa. En cuanto a la duración del beneficio, el calendario varía según el momento de la adjudicación: Para postularse al programa es necesario cumplir con ciertas condiciones vinculadas a identidad, ingresos y situación educativa. Entre los requisitos principales se encuentran: En el caso de estudiantes universitarios o terciarios, también se exige haber terminado el secundario sin materias pendientes. El programa está dividido en distintas líneas orientadas a diferentes trayectorias educativas. Apunta a estudiantes que cursan primaria o secundaria. Está destinada a jóvenes de 16 a 24 años, con posibles ampliaciones en situaciones especiales. Incluye carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. Pueden anotarse: Esta línea está dirigida a una carrera considerada estratégica para el sistema de salud. A diferencia de otras categorías, no establece límite de edad. Está orientada a cursos de capacitación laboral validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Pueden acceder personas de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para quienes no tengan empleo formal. Además, contempla situaciones específicas como personas desempleadas, madres con hijos a cargo o quienes atraviesan dificultades económicas. La inscripción se realiza de forma digital a través del portal oficial del programa o mediante la aplicación Mi Argentina. Quienes se registren por primera vez deberán crear un usuario con una clave personal. El calendario de inscripción está dividido según la línea: El formulario online incluye tres pasos obligatorios: Con estos cambios, el programa busca ampliar el acceso a la educación y sostener las trayectorias formativas de miles de estudiantes en todo el país.