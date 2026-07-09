En esta noticia

El BCRA fija el nivel y ancla expectativas: se reabre una ventana táctica de carry.

La foto de las primeras ruedas de julio deja un mensaje nítido sobre la función de reacción oficial: el BCRA quiere al dólar oficial por debajo de $ 1500 y no muestra apuro por convalidar una suba adicional por el momento, de acuerdo a los analistas de la consultora Outlier.

Te puede interesar

Del rulo del dólar ahora se pasó al de la soja, ¿cómo se hace?

Administrada

El oficial cerró la semana pasada en $1488,5, con un alza de apenas 0,78% frente al viernes 27, y se movió dentro de un rango estrecho, entre $ 1486,5 y $ 1492, sosteniendo la contención, pese a, al menos, dos ruedas globales de fuerte riesgo global, cuando cerró en $ 1492 con una suba de solo 0,37%. La estabilidad no fue pasiva sino administrada, y esa es la primera pata de la tesis.

El BCRA defendió el nivel en las dos direcciones. Cuando el oficial intentó subir, apareció con intervención activa y significativa en múltiples mercados.

Futuros

Apertura masiva principalmente en la primera posición de futuros de A3 con el precio del contrato cayendo contra un dólar al alza y volumen alto en dollar linked (D31L6 y D30S6), un cuadro que dio pie a un techo de facto en la zona de $ 1490 aproximadamente.

Cuando la oferta reapareció, pasó a comprar: sorprendió con u$s 100 millones el viernes 3 y sumó u$s 81 millones el lunes 6, dos ruedas consecutivas por encima de u$s 50 millones tras varias en la zona de u$s 25 millones, llevando las compras semanales a u$s 222 millones.

Estrategia

Es decir, vende cobertura y compra divisas alrededor del mismo nivel, lo que mantiene un leve piso comprador y un techo vendedor difíciles de discutir en el corto plazo, pero gestionando las compras más del lado de limitar las subas, según Outlier.

El martes 7, con menor volumen y el BCRA de nuevo comprando u$s 25 millones, la huella oficial quedó concentrada en las aperturas de interés abiertos en futuros de A3 y algo del volumen en dollar linked, mientras la demanda privada absorbió una liquidación agropecuaria más alta (u$s 169,5 millones) sin desbordar el nivel.

Munición nueva

A ese activismo se sumó munición nueva. La Resolución Conjunta 39/2026 amplió la emisión de las Lelink por hasta u$s 1000 millones cada una, dotando al BCRA de mayor poder de fuego en los mercados de cobertura que viene usando de forma intensa.

En paralelo, la refinanciación de REPO por u$s 6000 millones con bancos internacionales, que estira vencimientos hasta septiembre de 2028 y llevó a las reservas netas, según la metodología del FMI, en torno a u$s 10.000 millones, más la presentación del programa financiero 2026-2027, reforzaron la lectura de que la estabilidad cambiaria sigue siendo prioridad y de que hay espaldas para sostenerla.

Hoja de ruta

A eso se agregó el avance de los préstamos garantizados por hasta u$s 3200 millones con aval del Banco Mundial y del BID, cuyos primeros desembolsos hicieron subir las reservas brutas en poco más de u$s 1200 millones y ayudan a amortiguar el pago de u$s 4300 millones de Bonares y Globales.

“Las posiciones de futuros del BCRA a fin de mayo cerraron en un mínimo y, si bien creemos que con el dato de junio veremos incrementos, prevemos será inferior a los u$s 1000 millones hasta el momento, aunque depende de cómo continúe la dinámica del mes. Aun así, se está muy lejos del límite de u$s 10.000 millones que tiene el BCRA para venta de futuros y probablemente tampoco llegue ni a la mitad de eso en el corto plazo”, precisan en Outlier.

Del lado de los pesos, y esto es central para la tesis, no se observaron cierres desordenados de posiciones de carry pese a la suba del oficial.

Hubo salidas puntuales de fondos de renta fija en pesos hacia cobertura en dólares, pero el movimiento todavía no fue notorio en tasas y los inversores no desarmaron posiciones de manera relevante.