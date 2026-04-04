Las deudas y la morosidad afectan a muchos argentinos. Según el último Informe de Bancos difundido por el BCRA, la irregularidad de las familias trepa a 10,6% en los bancos, mientras que en las fintech esa cifra se duplica. Ante ese escenario, resulta clave analizar qué estrategias adoptar para pagar y mejorar el scoring crediticio y poder acceder a instrumentos financieros en condiciones más ventajosas. Salir de listados de deudores resulta fundamental para lograr ese objetivo. Los especialistas explicaron a El Cronista cuáles son los pasos que hay que dar para lograrlo. Gabriel García Mosquera, Gerente General de Equifax Argentina, afirma que fortalecer el perfil crediticio es un proceso que requiere compromiso y visión estratégica: “No es una fórmula mágica, sino la consistencia en la conducta financiera, que es lo que realmente analizan los modelos de aprobación de créditos que definen las diferentes instituciones”. Por su parte, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, recomienda que el deudor sea muy realista a la hora de negociar con su acreedor. “Tiene que tomar contacto con el prestamista y manifestar su voluntad de pagar la deuda, si no llega a pagar todo el saldo moroso o una cuota, expresar que monto tiene disponible y solicitar una actualización de su deuda y negociar nuevas condiciones que estén a su alcance cumplir”, asegura. “Una vez que le otorguen esas condiciones, debe realizar el mayor esfuerzo en cumplir, pues de lo contrario no logra limpiar su historial crediticio”, agrega. Conoce tu situación actual: Revisa periódicamente tu reporte de crédito personal para tener control sobre tu salud financiera y evitar sorpresas. Regulariza tus compromisos: La mejora de tu perfil crediticio es gradual; a medida que regularizas tus deudas y mantenés un comportamiento estable, tu perfil mejora sostenidamente. Prioriza la puntualidad: Cumplir en fecha y evitar nuevos atrasos son factores clave para revertir el impacto de la mora previa. Mantener un endeudamiento responsable: Evitá niveles de deuda que no puedas afrontar y trata de utilizar productos básicos (como tarjetas) para demostrar que podés manejar el crédito de forma segura. Compara antes de decidir: Al buscar refinanciar o tomar nuevos compromisos, elige la opción que mejor se ajuste a tus posibilidades reales de pago. A medida que va cumpliendo con la refinanciación, va mejorando la situación crediticia del deudor. Pero salir de las listas de morosos no es un proceso inmediato. “Para esto se debe tener en cuenta cuál ha sido su atraso, por ejemplo si fue de 60 días, debe cumplir al menos con una cuota mensual, si el atraso fue de 90 días, por lo menos debe pagar puntualmente tres cuotas”, afirma Barbero. “Si cancelaste la deuda, la situación de morosidad seguirá informándose durante 2 años, pero si no la cancela el plazo se amplía a 5 años”, agrega el especialista. En el sistema financiero hay distintos listados de deudores, incluso el Banco Central publica la Central de Deudores en su página web, donde se puede consultar por CUIT, CUIL o CDI. Por su parte, en el sector privado también se destaca el Veraz. “Equifax (que comercializa los reportes Veraz) no crea la información, sino que la recibe, ordena y sistematiza basándose en datos provistos por entidades financieras y el BCRA”, explica García Mosquera. “Los reportes de crédito Veraz constituyen una herramienta muy útil para que las personas puedan conocer y mantener un historial prolijo y así obtener mejores oportunidades de créditos u otras líneas de financiamiento por parte de las entidades que los otorgan”, afirma. Una vez que el deudor cancela o extingue la obligación, el plazo de permanencia en el historial se reduce a 2 años, debiendo hacerse constar que la deuda ya fue pagada. Para mejorar el perfil crediticio, recomiendan monitorea periódicamente el reporte de crédito. Verificarlo es gratuito y puede realizarse desde la página de las compañías que recaban esa información, entre ellas Equifax.